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这个事关中国饭碗的百分点提升，意味着什么？

——从十个新数据看中国经济高质量发展底座②

2024年10月02日14:29 | 来源：人民日报客户端
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日前发布的《中国农业绿色发展报告2023》显示，2015年至2022年，全国农业绿色发展指数从75.19提升至77.90，提高了2.71个百分点。数据印证着粮食生产向“绿”而行的变化。

眼下正值秋粮生产关键时期，各粮食主产区大田里处处可见“绿色田管”的景象：

在湖南浏阳，稻田中装上害虫诱捕器，绿色防控“牵手”统防统治；在四川洪雅，种植户们用有机肥、生物农药替代化肥和化学农药；在河北武邑，高效节水滴灌面积较去年新增近1万亩；在黑龙江望奎，农民们给玉米地除草，不用除草剂而是把大鹅赶进田里……

中国粮食，中国饭碗。对我们这个有着14亿多人口的大国而言，粮食和重要农产品稳定安全供给，始终是头等大事。当我们的粮食生产已经迎来“二十连丰”，农业绿色发展指数提升2.71个百分点这个事关中国饭碗的新数据，意味着什么呢？

——意味着我们的粮食生产更加注重节约资源。

粮食生产天然受水、土、光、热等资源影响。虽然经过艰苦努力，我国以占世界9%的耕地、6%的淡水资源，养育了世界近1/5的人口，有力回答了“谁来养活中国”的问题。但长期以来，高消耗、粗放型的农业生产方式，让水土资源透支较为严重，资源约束越来越明显。

保障国家粮食安全，实现农业可持续发展，需要正视我国人均农业资源不足状况还将长期存在，必须用绿色的生产方式，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率。这些年，培育节水品种、以水定产，用“长牙齿”的硬措施守牢耕地红线，将农业废弃物变废为宝……绿色理念深入人心，有力举措支撑资源利用方式不断转变，粮食生产的资源底座不断夯实。

数据显示，2022年，我国东北黑土地保护性耕作面积达8300万亩，全国农田灌溉水有效利用系数提升至0.572，秸秆综合利用率保持在86%以上，畜禽粪污综合利用率达78%，绿色发展水平稳步提升。

——意味着我们的粮食生产更加注重环境友好。

绿色是农业底色，生态是农业底盘。从某种意义上讲，农业生产和生态环境最为相融，稻田其实就是人工湿地，菜园就是人工绿地，乡间沃野的绿色脉动构成华夏大地生态画卷中亮丽的风景。但是，农业生产快速发展的同时，肥药的不当投入也导致较为严重的面源污染，部分地区生态环境亮起“红灯”。

今后相当长时期内，我国粮食需求仍将呈刚性增长趋势。这要求我们必须立足人与自然和谐共生的时代要求，把该做的“减法”坚决做到位。大力推广绿色生产技术，深入实施化肥农药减量增效行动，扎实推进农业面源污染综合治理，实行农机绿色节能、农田碳汇提升……

据统计，2022年我国农用化肥施用总量较上年减少2.15%，已连续7年保持下降趋势。既重生产，更重生态，让农业绿色发展成为美丽中国的生态支撑。

——意味着我们的粮食生产更加注重提升质量。

时代在变，需求也在变。从“有没有”转向“好不好”，城乡居民食物消费结构不断升级。需求侧的变化，客观要求粮食和重要农产品供给要由主要满足“量”的需求，向更加注重“质”的需求转变。

从“虾在稻下游、稻在虾中长”的生态循环种养，到开展粮食、蔬果绿色有机种植，瞄准更安全、更健康、更优质，推进农业绿色发展不仅成为农业发展观的一场深刻变革，也成为农业供给侧结构性改革的主攻方向。

《中国农业绿色发展报告2023》显示，2023年我国新发展绿色、有机农产品18221个，建成绿色食品原料标准化生产基地约1.77亿亩，创建绿色食品（有机农业）一二三产业融合发展园区41个，全年全国农产品质量安全例行监测总体合格率达97.8%。

粮食，国计民生的基石，国家安全的底线。党的二十届三中全会《决定》提出，加快经济社会发展全面绿色转型。对于粮食生产而言，要在保障稳定安全供给的前提下，加快转变生产方式，推动我国粮食安全向更高层次跃升，让农业的绿色底色更加鲜明，让“中国饭碗”装得更满、端得更牢、成色更足。

(责编：王静、牛镛)
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