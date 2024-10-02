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国庆假期首日超3亿人次出行 铁路旅客量创新高

2024年10月02日16:25 | 来源：人民网
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人民网北京10月2日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月1日（国庆节假期第一日），全社会跨区域人员流动量33126.8万人次，环比增长48.1%，比2023年同期（中秋国庆节假期第一日）增长0.9%，比2019年同期（国庆节假期第一日）增长32.8%。

公路方面，10月1日公路人员流动量30634万人次，环比增长50.6%，比2023年同期增长0.3%，比2019年同期增长33.8%。其中，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量26608万人次，环比增长59.2%，比2023年同期增长0.1%，比2019年同期增长68.4%；公路营业性客运量4026万人次，环比增长10.7%，比2023年同期增长1.7%，比2019年同期下降43.3%。

铁路方面，记者从国铁集团获悉，10月1日铁路客运量2144.8万人次，环比增长24.1%，比2023年同期增长6.7%，比2019年同期增长25.2%，创单日旅客发送量历史新高。10月2日，全国铁路预计发送旅客1820万人次，计划加开旅客列车1028列。

水路方面，10月1日水路客运量109.7万人次，环比增长68.5%，比2023年同期增长49.7%，比2019年同期下降31.6%。

民航方面，10月1日民航客运量238.4万人次，环比增长1.7%，比2023年同期增长11.6%，比2019年同期增长37.8%。

10月2日是假期第二日，全社会跨区域人员流动量继续高位运行。各地交通运输部门多措并举、多点发力，全力做好安全生产、服务保障、应急管理等工作。

在天津，交通运输部门做好“三站一场”客流组织，密切关注铁路、民航客流变化情况，及时加开车次、航班，加强运力保障；做好公共交通运力保障，优化轨道、公交行车组织，灵活调度出租车、网约车运力，向市民群众提供全天24小时出租汽车运营调度服务；强化公路路网保通保畅，全力满足高速服务区临厕、充电桩的供应保障。

在河北，为切实保障节日期间交通运输安全稳定，河北省交通运输厅强化各项运输服务保障举措。一是强化运输服务保障。加大旅游重点地区及景区运力投放，引导企业开行旅游专线、旅游直通车。加密农村客运班线频次，灵活设置停靠站点，提供预约响应和包车服务，充分保障乡村游、探亲流、返乡返岗等出行；二是强化物流保通保畅。严格落实小客车和旅游包车免费通行政策，按照“一站（路段）一策”原则，制定疏堵保畅工作方案，全力保障司乘人员高效、顺畅、舒心通行；三是强化行业安全生产。四是强化应急值班值守。

为提升琼州海峡轮渡运输服务水平，引导货车按计划出行，自9月26日起海口新海港、秀英港、徐闻港、海安新港实行货车全预约过海模式，进出岛货车须通过“琼州海峡轮渡管家”微信公众号预约后到港购票。请司机朋友合理安排行程，按港口进港规则提前抵港待渡。

(责编：乔业琼、高雷)
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