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铁路客流高位运行 国庆黄金周期间车票已售出1.21亿张

2024年10月02日16:25 | 来源：人民网
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人民网北京10月2日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，10月1日，全国铁路发送旅客2144.8万人次，创单日旅客发送量历史新高。10月2日，全国铁路预计发送旅客1820万人次，计划加开旅客列车1028列。

“国庆假期旅客出行需求旺盛，铁路客流保持高位运行。”国铁集团相关负责人表示，截至10月2日8时，铁路12306已累计售出黄金周运输期间车票1.21亿张，从预售情况来看，热门到发城市主要有北京、上海、广州、成都、杭州、深圳、武汉、西安、南京、长沙、郑州；成都至西安、北京至上海、广州至南宁、广州至长沙、武汉至长沙、北京至呼和浩特、广州至汕头、北京至太原、北京至沈阳、大连至沈阳等区间客流相对集中。

该负责人表示，铁路部门加强国庆黄金周旅客运输组织，统筹运用线路和装备资源，充分挖掘运能潜力，动态分析铁路12306大数据，及时在热门方向和区间灵活增加运力投放。

沈阳局加开长春、丹东、大连、延吉等方向旅客列车84列，重联动车组列车87列，加挂普速车辆165辆；北京局加开上海、沈阳、太原、郑州、西安等方向旅客列车107列；太原局在太原、大同、朔州、临汾、运城等城市间加开动车组列车16列、普速旅客列车35列；呼和浩特局在管内呼和浩特、包头、鄂尔多斯、乌兰察布等重点城市间加开旅客列车25列，重联动车组列车8列，单日增加运能近3万个席位；郑州局加开北京、上海、杭州、洛阳等方向旅客列车108列；武汉局在汉十高铁、郑渝高铁、汉宜铁路等热门线路加开夜间高铁20列，安排动车组列车重联34列；西安局加开旅客列车129列，其中省内中短途列车99列；济南局加开旅客列车77列，采用重联、长编组运行的动车组列车61列；上海局加开旅客列车225列，重联动车组列车312列，加挂普速车辆194辆；南昌局加开旅客列车178列，其中赣闽省内中短途列车139列；南宁局在南宁、桂林、东兴、北海、三江等热门旅游城市间加开动车组列车28列；兰州局加开西安、连云港、陇南等方向动车组列车20列，重联动车组列车22列。

此外，各地铁路部门持续提升客运服务品质，落实便民利民服务举措，营造文明整洁、温馨有序的站车环境，让旅客出行体验更美好。

铁路部门提示广大旅客，铁路12306网站（含手机客户端）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。铁路12306平台致力于为广大旅客提供公平公正、安全便捷的购票出行服务，没有任何购票加速包、购票会员费、挑选车厢座位费等额外收费，发生改签、退票时严格按规定办理，同时严格依法保护旅客个人信息安全。

(责编：乔业琼、高雷)
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