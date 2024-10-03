新华社北京10月2日电 题：国庆假期多地铁路工程建设持续推进

新华社记者樊曦、王优玲

国庆假期，多地铁路工程建设不停工。建设者们坚守岗位、干劲十足，抢抓施工进度，确保项目建设优质高效推进。

在天津，津潍高铁津沽海河隧道施工现场，中铁十四局项目技术负责人王为鑫带领技术团队驾驶国产超大直径泥水平衡盾构机“津城一号”“穿海河过盐田”。津沽海河隧道是津潍高铁全线唯一一条盾构隧道，也是天津地区开挖直径最大的高铁大直径盾构隧道。隧道全长约6.7公里，开挖直径达13.8米。

“目前，隧道已成功掘进1500米，向着总体施工目标迈出了坚实一步。”王为鑫说。津潍高铁北起天津滨海站，南至济青高铁潍坊北站，正线全长348.9公里，设计时速350公里，是我国“八纵八横”高铁网沿海通道的重要组成部分，建成后将进一步支撑京津冀协同发展，完善京沪通道综合交通运输体系。

在山东，雄商高铁阳谷特大桥工地，中铁十七局项目负责人徐彦军带领团队坚守在大桥跨位山三干渠连续梁拱施工现场。阳谷特大桥全长约20公里，大桥跨位山三干渠连续梁拱主跨达180米，是全线控制性工程，也是聊城段跨度最大的桥梁，涉及大直径百米长桩基、大体积混凝土施工、大跨度悬臂浇筑连续梁以及钢管拱架设等多个建设难点。

雄商高铁北起京雄城际雄安站，南至商合杭高铁商丘站，正线全长552公里，设计时速350公里，是我国“八纵八横”高铁网京港（台）通道的重要组成部分。

在河南，平漯周高铁漯商特大桥施工现场也是一片大干景象，300多名中铁十五局建设者在各个工点上穿梭忙碌。“漯商特大桥上跨京广高铁、孟宝铁路及城区道路，施工难度大、安全风险高。”中铁十五局项目负责人夏文明说。

平漯周高铁位于河南省中南部，线路起自郑万高铁平顶山西站，止于郑阜高铁周口东站，正线全长约200公里，设计时速350公里，建成后将一步完善区域综合交通体系，助力沿线经济社会高质量发展。

在陕西，由西成客专陕西公司建设、中铁十一局承建的西十高铁陕西段天竺山一号隧道正洞掘进超过万米，标志着隧道施工取得突破性进展，为后续顺利施工奠定了坚实基础。

据中铁十一局项目负责人刘汉良介绍，天竺山一号隧道全长约14.7公里，穿越秦岭南麓低山区，地质条件复杂，断层破碎带、岩溶、突泥涌水等不良地质多，为全线重难点控制性工程。建设过程中，施工团队采用超前地质预报技术，加强监控量测管理，确保隧道高质高效掘进。

西十高铁建成通车后，西安至十堰将实现1小时内到达，西安至武汉将实现2.5小时左右到达，对助力秦巴山区乡村振兴，带动沿线经济发展具有重要意义。

在新疆，罗布泊至若羌铁路米兰至若羌段施工现场，中铁二十一局项目党工委副书记郝振涛和工友们坚守岗位，认真盯控安全生产和工程质量。

“罗若铁路米兰至若羌段于今年3月开工，线路邻近运营中的格库铁路，安全要求非常高。”郝振涛说，米兰至若羌段全长约60.7公里，目前主体工程已基本完工，附属工程施工正在加紧进行。罗若铁路开通后，将补齐南疆铁路环线短板，成为完善进出疆通道，填补西部路网留白的客货共线区域干线铁路。

在贵州，贵州黄桶至广西百色铁路大云山隧道施工现场，500余名施工人员坚守在施工一线。大云山隧道全长12940米，是黄百铁路贵州段第二长隧。据中铁十八局项目负责人汪平介绍，大云山隧道位于贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县境内。针对隧道穿越岩溶、软岩变形等不良地质的情况，施工团队采取提前监测有毒有害气体、快速超前支护防止围岩松弛和坍塌等措施，保障隧道施工安全进行。

截至目前，黄百铁路建设快速推进，打易、大云山、打哨等六座重难点隧道已全部安全顺利进洞。项目建成后，将进一步完善西部陆海新通道布局，构建我国西部地区通江达海便捷大通道。

在江西，瑞梅铁路全长超过万米的三百山隧道建设现场，中铁二十二局120余名建设者在洞身开挖、初期支护、二衬施工等点位上投入工作。据项目总工程师李朝日介绍，三百山隧道全长10194米，目前已进入正洞掘进大干阶段。建设者通过创新聚能爆破技术，推动隧道建设提质增效。

瑞梅铁路连接江西省瑞金市和广东省梅州市，正线全长约240公里，设计时速160公里，为国家一级单线电气化客货共线铁路。项目建成后，将进一步完善赣南和粤东北地区路网结构，加强革命老区与粤港澳大湾区、粤东地区与中部地区间的交通联系，结束江西寻乌、安远两县不通铁路的历史。

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经