本报记者 季觉苏 田 泓

9月26日召开的中共中央政治局会议指出，“要把促消费和惠民生结合起来”“要培育新型消费业态”。

近期，上海市决定面向餐饮、住宿、电影、体育等4个领域，投入市级财政资金5亿元，发放服务消费券。其中餐饮占比最高，达到3.6亿元。

得知上海发放消费券的消息，小许立即定好闹钟，时间一到便点开APP中的领券页面。很快，他领到了一张满1000元减300元的消费券。小许在APP中检索可用餐厅，看到国庆假期计划前往的绿波廊餐厅恰好名列其中。

10月1日傍晚，上海市豫园商城华灯初上，周边几家沪上老字号餐厅门口已开始排队。小许一家走进绿波廊餐厅，坐下后他晃了晃手机说：“满1000元减300元，今天可以多点两道菜了！”

“你抢到消费券了吗？”“是多少面额的消费券？”“什么时候第二轮发放？”……在餐厅转了一圈，记者发现，消费券成为不少消费者讨论的话题。

消费券对促进消费的作用，经营者深有感触。“这两天陆续有不少顾客使用消费券，平均客单价比不使用消费券的顾客要高几十元。”绿波廊餐厅总经理陆亚明说。

晚上8点，吃完晚餐，小许一家从餐厅走出来，豫园里人流量不减。为了促进夜经济，国庆假期，豫园商城推出了多种新型消费业态：国潮沉浸式剧场精彩开演，带领游客穿越古今；在刚刚换新开街的文昌街区，游客可以和多名演员互动，体验夜晚游园的乐趣……

“这里可以用消费券吗？”愚园路上的一家小吃店里，不少顾客一进门便这样问。

“可以用！”店员说，“这边特色小店多，但不一定能使用消费券。游客想找个地方吃饭，在手机里搜索附近哪里可用消费券，搜着搜着就来我们店了。”

晚饭过后，骑上共享单车，从愚园路出发，不一会儿就能骑到番禺路的上海影城。

“这里扫码可以领券。”国庆假期，这句话成了上海影城值班经理董芸的口头禅，她已经帮好几名观众当场申领了面额20元和40元的观影券。“第二天不用上班，再加上消费券的助力，来看夜场电影的观众也变多了。”董芸说，“国庆假期不少新片上映，相信过几天客流量会更高。”

上海市商务委员会主任朱民表示，消费券的发放不仅提升了客流量和账单结算价，还提振了企业对消费增长的预期和信心，“希望企业充分把握机遇，创新营销手段，加大宣传力度，加强员工培训，给予消费者更好的体验。”

《 人民日报 》（ 2024年10月03日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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