人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上海投入市级财政资金5亿元

发券促消费 市场添活力

本报记者 季觉苏 田 泓
2024年10月03日06:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　9月26日召开的中共中央政治局会议指出，“要把促消费和惠民生结合起来”“要培育新型消费业态”。

　　近期，上海市决定面向餐饮、住宿、电影、体育等4个领域，投入市级财政资金5亿元，发放服务消费券。其中餐饮占比最高，达到3.6亿元。

　　得知上海发放消费券的消息，小许立即定好闹钟，时间一到便点开APP中的领券页面。很快，他领到了一张满1000元减300元的消费券。小许在APP中检索可用餐厅，看到国庆假期计划前往的绿波廊餐厅恰好名列其中。

　　10月1日傍晚，上海市豫园商城华灯初上，周边几家沪上老字号餐厅门口已开始排队。小许一家走进绿波廊餐厅，坐下后他晃了晃手机说：“满1000元减300元，今天可以多点两道菜了！”

　　“你抢到消费券了吗？”“是多少面额的消费券？”“什么时候第二轮发放？”……在餐厅转了一圈，记者发现，消费券成为不少消费者讨论的话题。

　　消费券对促进消费的作用，经营者深有感触。“这两天陆续有不少顾客使用消费券，平均客单价比不使用消费券的顾客要高几十元。”绿波廊餐厅总经理陆亚明说。

　　晚上8点，吃完晚餐，小许一家从餐厅走出来，豫园里人流量不减。为了促进夜经济，国庆假期，豫园商城推出了多种新型消费业态：国潮沉浸式剧场精彩开演，带领游客穿越古今；在刚刚换新开街的文昌街区，游客可以和多名演员互动，体验夜晚游园的乐趣……

　　“这里可以用消费券吗？”愚园路上的一家小吃店里，不少顾客一进门便这样问。

　　“可以用！”店员说，“这边特色小店多，但不一定能使用消费券。游客想找个地方吃饭，在手机里搜索附近哪里可用消费券，搜着搜着就来我们店了。”

　　晚饭过后，骑上共享单车，从愚园路出发，不一会儿就能骑到番禺路的上海影城。

　　“这里扫码可以领券。”国庆假期，这句话成了上海影城值班经理董芸的口头禅，她已经帮好几名观众当场申领了面额20元和40元的观影券。“第二天不用上班，再加上消费券的助力，来看夜场电影的观众也变多了。”董芸说，“国庆假期不少新片上映，相信过几天客流量会更高。”

　　上海市商务委员会主任朱民表示，消费券的发放不仅提升了客流量和账单结算价，还提振了企业对消费增长的预期和信心，“希望企业充分把握机遇，创新营销手段，加大宣传力度，加强员工培训，给予消费者更好的体验。”

　　《 人民日报 》（ 2024年10月03日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
图解丨创新支持方式 各地以旧换新“加速跑”
　　
国庆假期前一日全社会跨区域人员流动量超2.2亿人次
　　人民网北京10月1日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，9月30日（国庆假期前一日），全社会跨区域人员流动量22374.8万人次，环比增长27.5%，比2023年同期（中秋国庆节假期之前1日）下降5.6%，比2019年同期（国庆假期前一日）增长6.8%。 铁路客运量1728.3万人次，环比增长33%，比2023年同期增长6.8%，比2019年同期增长25.4%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部