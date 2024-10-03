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吉林省公主岭市推动农业机械化、智能化发展——

智慧农机，种地省力更省心（产粮大县探丰年）

本报记者 门杰伟
2024年10月03日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　“你瞅，穗尖上的玉米粒个个饱满，长势好、不秃尖，今年玉米保准丰收！”吉林省公主岭市朝阳坡镇，种粮“老把式”詹喜军望着大片的玉米田，眉开眼笑。

　　前几年，老詹的心情也曾喜忧参半。喜的是，2013年他就和朋友一块办起合作社种玉米，陆陆续续流转了3000亩地，势头越来越好。忧的是，这地越多，种起来就越费力，年纪轻的不愿干、年纪大的没劲干，聘请农机手的价格一年高过一年。

　　2021年，吉林省政府会同中国科学院启动实施“黑土粮仓”科技会战。农业机械化、智能化的春风，吹进了詹喜军等种粮大户的心坎。

　　得知中国科学院东北地理与农业生态研究所打算试验智慧农业模式，詹喜军二话不说，立马拿出300亩土地合作。

　　“这些无人驾驶农机，搭载北斗导航系统，可聪明了！”拍拍眼前的“大家伙”，詹喜军感慨，“现在种地，省力更省心！”

　　中国科学院东北地理与农业生态研究所高级工程师陈国双，仔细讲解其中门道：“通过农场信息感知系统、无人农机装备系统和远程管控云平台，玉米耕、种、管、收实现全程少人化、无人化作业，农业生产实现了‘机器换人’的变革。”

　　合作第一年，一算收成，詹喜军喜上眉梢。

　　“算下来，每亩地能多打100斤左右的粮食。”詹喜军自己总结，智慧农机有“三好”：“效率高，同样是收割100亩地，效率比过去提升1倍；水平高，起垄直、播种深浅一致、出苗率高，还能有效防治病虫害；功能多，收割玉米的同时还可以回收粉碎秸秆。”

　　尝到甜头的詹喜军，跟合作社的伙计们一合计，决定购入5台智慧农机，“政府不仅提供技术指导，还给购置补贴，大伙一致同意。”

　　“我们始终把推动农业机械化、智能化作为提高粮食产能、保障国家粮食安全的重要途径。”公主岭市农业农村局副局长高意超介绍，截至目前，公主岭市大型农机专业合作组织发展到460余个，主要农作物耕种收综合机械化水平达到95.3%，基本实现全程机械化。

　　秋风拂过田野，将大片玉米染成金黄。广袤的黑土地上，丰收在望。

　　“今年预计能多收不少粮食。”算起丰收账，詹喜军笑着向陈国双许诺，“秋收之后，请您吃饺子！”

　　《 人民日报 》（ 2024年10月03日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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