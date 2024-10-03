屈信明

要进一步发展数字金融，扩展健康保险服务覆盖面，更好让利消费者、保障消费者权益

国务院日前印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》（以下简称《若干意见》），提出“扩大健康保险覆盖面”“鼓励面向老年人、慢病患者等群体提供保险产品”等，健康保险再度受到市场关注。

随着百姓生活水平提高，以保险方式强化自身医疗健康保障，成为越来越多消费者的选择。为了更好满足百姓需求，保险业积极优化健康保险产品，其服务保障功能由简单的费用报销和经济补偿，向覆盖病前、病中、病后全流程的健康管理方向发展，涵盖疾病预防、医疗服务、生育保障、医药供给、失能护理等各领域。

也要看到，健康保险发展步伐加快，保障覆盖面日益扩展，但对中老年群体、慢病患者而言，仍面临一定程度的“投保难”。业内人士表示，保险行业缺少相关群体的有效数据导致核保定价和产品开发设计难度较高是一项重要原因。短板就是抓手，如何用好数字手段，以数字金融提升中老年群体风险保障水平，成为重要课题。

此次发布的《若干意见》提出，强化保险业基础数据治理和标准化建设，推动与相关行业数据共享。近年来，有关部门接连出台有关政策举措，协调建立跨行业数据共享机制，加强医疗数据共享，破解信息孤岛问题。一些地方推进医疗信息平台与商业保险信息平台互联互通，为促进健康保险发展发挥了积极作用。未来，在合法合规、保障数据安全前提下，可持续探索医保等领域的数据与健康保险数据融合应用，加快建立完善行业共享数据库，为行业积累更多老年人、慢病人群等群体的风险情况数据。

老年人、慢病人群健康风险相对较高，且保障需求变化快、复杂度高，对保险机构而言，这就更加要求其主动深化数字化转型，加强风险管理能力。保险机构可加大大数据、人工智能等技术应用，深化科技手段与保险业务场景融合，提升核保、定价、理赔等各环节的精准性和运营效率，实现针对不同群体的差异化销售策略，优化健康保险供给。

值得一提的是，在营销环节加强数字技术应用，对提升健康保险可得性和普惠性具有重要作用。从实践看，数字技术应用及互联网保险的发展，改变了传统的保险分销渠道，为消费者提供了更周到的全流程服务体验。通过数字化经营，保险机构也能够有效降低成本、提升经营质效，有利于为不同消费群体提供更多覆盖广泛、公平可得、保费合理、保障有效的保险服务。未来，行业要进一步发展数字金融，扩展健康保险服务覆盖面，更好让利消费者、保障消费者权益。

当前，整合利用有效数据、大力发展数字金融，在提升不同领域保险服务质效中的作用不断显现。期待保险业加快数字化转型，提高数智化水平，更好发挥经济减震器和社会稳定器功能。

《 人民日报 》（ 2024年10月03日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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