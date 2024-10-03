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财经短波

2024年10月03日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　第五届“一带一路”税收征管合作论坛举行

　　本报电  近日，第五届“一带一路”税收征管合作论坛在香港亚洲国际博览馆开幕，来自近50个国家和地区的税务部门负责人，经济合作与发展组织、国际货币基金组织等13个国际组织，40余家中外跨国企业代表共500余人出席论坛。与会代表聚焦“深化税收征管合作  服务高质量共建‘一带一路’”主题，共商“一带一路”税收合作美好未来。为进一步深化“一带一路”税收征管合作，中国国家税务总局局长胡静林倡议，坚持开放包容，持续强化合作机制建设；坚持交流互鉴，不断提升税收征管能力；围绕提高税收确定性、优化税收营商环境等重点，推进更大范围、更宽领域、更深层次的合作，携手高质量共建“一带一路”。

　　（王  观）

　　

　　国际农业发展基金执董会批准我国两省发展项目

　　本报电  国际农业发展基金执董会日前批准了甘肃省乡村振兴示范项目、湖南省林业特色产业发展项目，贷款金额共计1.52亿欧元，贷款期限均为18年，含3年宽限期。其中，甘肃项目贷款金额7969万欧元，项目旨在通过促进可持续和气候韧性的农业发展、乡村基础设施建设、农村人居环境改善等，推动乡村全面振兴。湖南项目贷款金额7262万欧元，项目旨在通过油茶、竹、林下药材基地建设、相关生产和配套设施建设等，提升环境可持续性和气候适应能力，助力“双碳”目标实现。

　　（曲哲涵）

　　

　　光大银行加力做好金融“五篇大文章”

　　本报电  近日，光大银行发布的2024年半年度业绩报告显示，光大银行积极做好金融“五篇大文章”，提升服务实体经济质效。光大银行通过单列信贷计划、重点项目资本收费优惠等措施，推动全行科技、绿色、普惠、中长期制造业、战略性新兴产业和民营企业等重点领域贷款实现较快增长，持续增强对重大战略、重点领域和薄弱环节的精准支持力度。截至6月末，该行科技型企业贷款余额3510亿元，比上年末增加838亿元，增长31.4%；绿色贷款余额4034亿元，比上年末增加896亿元，增长28.6%；普惠贷款余额4293亿元，比上年末增加502亿元，增长13.2%。在养老金融方面，光大银行“养老金融”专区累计服务客户183万人次，个人养老金客户比上年末增长69.5%，完成适老化改造达标网点1588家。在数字金融方面，光大云缴费已累计接入缴费项目17152项，缴费金额3596亿元，实现持续增长。

　　（赵展慧）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月03日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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