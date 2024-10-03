本报记者 吴秋余

党的二十届三中全会《决定》提出，稳妥推进数字人民币研发和应用。

作为由中国人民银行发行的数字形式的法定货币，数字人民币在保障高效便捷的支付体验的同时，更为稳定安全，适用范围更广。“近年来，中国人民银行稳妥推进研发试点，持续探索创新应用场景。”中国人民银行副行长陆磊介绍，目前，数字人民币已经在17个省（区、市）开展试点，在批发零售、餐饮文旅、教育医疗等领域持续探索，形成了一批涵盖线上线下、可复制可推广的应用方案，在拉动居民消费、推动绿色转型、优化营商环境等方面发挥了积极作用。截至6月末，数字人民币累计交易金额达7万亿元。

科技零售企业美团是数字人民币首批试点应用单位之一。“数字人民币的技术特性非常适合精准促消费，通过智能合约技术，我们可以精细化设计消费补贴使用条件，提高用户申领和发放的便利化程度。”美团支付平台负责人李智渊告诉记者，3年来，围绕“促进消费”“低碳出行”等主题，美团联合各地政府及各大数字人民币运营机构累计发放超过3.2亿元数字人民币专项消费补贴。同比3年前，美团平台的日均数字人民币交易用户数增长了61.66倍、日均交易订单量增长了92.22倍、日均交易金额增长了687.94倍。

数据显示，美团数字人民币专项消费补贴的平均核销率高达91.42%，远高于其他大型活动的消费券核销率。而在已核销的数字人民币消费补贴中，又有近九成的补贴最终流向餐饮、外卖、观影、休闲娱乐、日用品购买等百姓日常生活场景中，对试点城市、试点区域的小额民生消费起到了明显的拉动作用。

“哆鲸选”是深圳市一家主营零食、饮料、毛巾、牙刷、脸盆等食品和日常生活用品的连锁超市。超市负责人邓擎宇告诉记者，近几年，“哆鲸选”充分享受到数字人民币促消费活动带来的红利，“每次活动期间，超市订单量平均都能上涨20%—30%，消费者的客单价往往也有较大提升。”

在拉动居民消费的同时，数字人民币对于提升普惠金融发展水平、提高货币以及支付体系运行效率也发挥了重要作用，带来支付新体验。

近日，香港居民李志伟一到深圳，就赶到口岸附近的中国银行网点办理数字人民币硬钱包。李志伟告诉记者，相比其它支付手段，数字人民币在深圳支付更加方便，香港居民入境深圳后可以自助申领一张硬钱包，再用香港八达通APP向硬钱包充值后，就能轻松支付了，还可以参与深圳市的各项促消费活动。

为便利香港居民来深圳消费，中国银行深圳市分行在全国率先推出数字人民币硬钱包自助发卡机，香港居民及海外游客入境深圳后，能够在自助发卡机上很方便地申领粤港澳大湾区数字人民币硬钱包，在商家消费、乘坐公交时可以拍卡支付，并享受相应政府补贴。

今年5月，香港金融管理局与中国人民银行就数字人民币跨境支付试点的合作取得进一步成果，扩大数字人民币在香港的试点范围，便利香港居民开立和使用数字人民币钱包，并通过电子快速支付系统“转数快”为数字人民币钱包充值。

陆磊表示，中国人民银行将认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，把握数字化发展大趋势，持续稳妥推进数字人民币研发和应用，巩固数字人民币发展的基础，同时，在双边和多边合作框架下，积极参与、共同研究改善跨境支付相关安排，促进国际金融基础设施互联互通。

《 人民日报 》（ 2024年10月03日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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