人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

云南新能源装机逾4600万千瓦

2024年10月03日08:27 | 来源：新华网
小字号

原标题：云南新能源装机逾4600万千瓦

记者从南方电网云南电网公司了解到，截至目前，云南新能源装机逾4600万千瓦，风电、光伏装机分别逾1600万千瓦、3000万千瓦。

据介绍，云南基于资源禀赋，大力开发以光伏为主的新能源，有效缓解了省内电量缺口。今年前8个月，云南新能源发电量482亿千瓦时，同比增长80%。

“风电、光伏等新能源具有较强的间歇性、随机性、波动性，受极端天气影响大，以光伏为主的新能源发电主要集中在午间。”南方电网云南电网公司系统运行部副总经理陈汝昌说，为平抑新能源发电出力波动，促进清洁能源安全消纳，云南电网等多个部门优化调度运行，发挥水火风光储协调互补优势以及水电、火电等常规能源的调节能力，使得云南清洁能源发电利用率逾99%。

截至目前，云南省电源装机容量超1.4亿千瓦，90%为清洁电源装机。其中，燃煤装机逾1400万千瓦，水电装机逾8200万千瓦，新能源装机逾4600万千瓦。（记者陈永强）

(责编：杨虞波罗、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
图解丨创新支持方式 各地以旧换新“加速跑”
　　
国庆假期前一日全社会跨区域人员流动量超2.2亿人次
　　人民网北京10月1日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，9月30日（国庆假期前一日），全社会跨区域人员流动量22374.8万人次，环比增长27.5%，比2023年同期（中秋国庆节假期之前1日）下降5.6%，比2019年同期（国庆假期前一日）增长6.8%。 铁路客运量1728.3万人次，环比增长33%，比2023年同期增长6.8%，比2019年同期增长25.4%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部