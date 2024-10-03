原标题：云南新能源装机逾4600万千瓦

记者从南方电网云南电网公司了解到，截至目前，云南新能源装机逾4600万千瓦，风电、光伏装机分别逾1600万千瓦、3000万千瓦。

据介绍，云南基于资源禀赋，大力开发以光伏为主的新能源，有效缓解了省内电量缺口。今年前8个月，云南新能源发电量482亿千瓦时，同比增长80%。

“风电、光伏等新能源具有较强的间歇性、随机性、波动性，受极端天气影响大，以光伏为主的新能源发电主要集中在午间。”南方电网云南电网公司系统运行部副总经理陈汝昌说，为平抑新能源发电出力波动，促进清洁能源安全消纳，云南电网等多个部门优化调度运行，发挥水火风光储协调互补优势以及水电、火电等常规能源的调节能力，使得云南清洁能源发电利用率逾99%。

截至目前，云南省电源装机容量超1.4亿千瓦，90%为清洁电源装机。其中，燃煤装机逾1400万千瓦，水电装机逾8200万千瓦，新能源装机逾4600万千瓦。（记者陈永强）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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