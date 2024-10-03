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“自然精灵”朱鹮在湖州找到了天堂

2024年10月03日08:28 | 来源：新华网
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原标题：“自然精灵”朱鹮在湖州找到了天堂

德清县自2008年启动“朱鹮异地保护暨浙江种群重建项目”以来，在十余年间先后攻克了朱鹮的人工饲养、人工孵化、野化训练等难题，成为珍稀濒危野生动物拯救保护工作的成功典范。

为打造“水清、岸绿、景美”的朱鹮栖息地，实施湿地生态修复与治理。先后开展湿地植被恢复、水生动物繁殖、水下森林等立体式生态治改善湿地水环境治理，提高了湿地生物多样性。已完成水下森林10余万平方米；围绕朱鹮繁育和野化等项目，建设了国家级野生动物疫源疫病监测站，配备了实时监控设备，严格落实了各项湿地保护措施。

以打造全球朱鹮种源资源最丰富、种质质量最优良的基地为目标，召开中日韩保护研讨会及候鸟保护工作磋商等国际会议，先后接受从日本返还的18只个体，与北京动物园交换4只个体，有效提高朱鹮后代个体质量。积极探索野化放归工程，第一批放的朱鹮野外存活率达96.97%。同时加快推进朱鹮异地重建和复状，牵手浙江杭州西溪国家湿地公园，正式启动朱鹮回归试验。

注重挖掘和弘扬朱鹮文化，把朱鹮保护工作与生态旅游相结合，将朱鹮岛、珍鹮园纳入下渚湖国家湿地公园旅游景点，着力打造以朱鹮为核心的生物多样性品牌和湿地旅游品牌，目前朱鹮已成为德清县对外宣传推介的金名片和吸引项目投资的资本。朱鹮种群数量由原来的10只扩大到858只。

(责编：杨虞波罗、陈键)
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