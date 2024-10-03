原标题：1500架无人机闪耀杭城庆国庆 展现低空产业活力

“太壮观了！这是我见过最震撼的无人机表演。我女儿从来没见过这么多无人机一起飞，今天正好带她一起来看看！”10月1日，在杭州市钱塘区，一场由1500架无人机共同完成的灯光秀令游客陈女士赞不绝口。

夜幕降临，华灯初上，无人机犹如繁星点点自四面八方腾空而起，随光影变换阵型，或组成“75”字样，或勾勒西湖三潭印月的图案……据介绍，此次表演为浙江目前规模最大的一次无人机编队表演。

“我们采用了全世界最新一代灯光秀无人机，仅需一台电脑，便能在300平方米的场地上精准控制现场1500架无人机。”活动承办企业相关负责人说。

一场为新中国75周年华诞献礼的表演，一家深耕无人机领域的科技公司，亦是杭州低空经济产业蓬勃发展的生动写照。截至目前，杭州已拥有低空经济相关企业近400家，年产值约260亿元。

聚焦各区县，竞逐低空产业赛道热度高涨，呈现“百花齐放”之势。

以该表演所在的钱塘区为例，依托智能制造和航空航天的产业优势，其早在去年4月便开始筹备建设钱塘低空智谷研究院，着力打造培育低空产业的科技前沿阵地。

今年4月，该研究院正式揭牌成立，目前已成功招引落地企业6家，涵盖低空飞行作业类、无人机工程应用类、整机研发类等多个领域。而放眼全区，钱塘区集聚低空经济产业链企业52家，构建起以研发制造为主、场景应用为辅，覆盖整机研发制造、场景应用等上下游企业的低空制造产业体系。

又例如今年6月，“中国飞谷”在余杭区正式揭牌，成为浙江“经济第一区”的又一张“金名片”。

瞄准无人机赛道已有4年之久的余杭，正逐步开放各类无人机示范场景：开展无人机常态化医疗配送和血液运输，已服务三十余所医疗机构；在人群集聚区域开展同城物流配送，服务超200户商家、超15万人次；在全区范围内建设12个无人机自动机巢，开展无人机飞行巡查工作……

面向未来，杭州各地既有相关产业园将向低空经济领域拓展延伸。如萧山依托“空港枢纽”和“中国视谷”重点发力高低空融合发展和低空视觉，临平依托“算力小镇”重点发力低空数据，建德依托“航空小镇”重点发力通用航空全产业链，桐庐县依托“快递科技小镇”重点发力低空物流。

在市级层面，杭州明确朝“全国低空经济的领军城市”迈进。

7月，杭州市人民政府办公厅发布《杭州市低空经济高质量发展实施方案(2024—2027年)》，提出到2027年，建成低空航空器起降场(点)275个以上，开通低空航线500条以上，力争低空经济产业规模突破600亿元。（鲍梦妮）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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