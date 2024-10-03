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192个项目角逐2024元宇宙“数据要素”全国大赛

2024年10月03日08:31 | 来源：中国新闻网
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原标题：192个项目角逐2024元宇宙“数据要素”全国大赛

近日，2024元宇宙“数据要素”大赛发布报名截止公告，共125个团队192个项目参赛，12个协会为2024元宇宙“数据要素”全国大赛推荐73支团队106个项目，38所院校246个学生创意项目。

据悉，除去学生创意项目，参赛项目应用落地类的124个，占比63.27%；概念验证中的56个，占比29.16 %；创意策划中的12个，占比6.25%；参赛项目对标国家国家数据局定义的十二个赛道，结合AIGC、ChatGPT、6G、AI、AR/VR、脑机接口、数字孪生、Web 3.0等技术和行业领域，重点面向城市元宇宙、工业元宇宙、科教元宇宙、文化元宇宙、金融元宇宙等应用场景，聚焦解决实际问题，突出数据要素价值；聚焦于元宇宙数据要素在农产品、生活医疗健康消费品、文化文旅文娱消费品及金融消费品生产与流通过程中的有效利用。参赛团队围绕要素模型构建、数据支撑强化和应用场景创新，提出创新解决方案，以数据为驱动力，推动消费品领域的数字化转型，实现产业的持续创新和发展。

公告显示，大赛根据报名情况和比赛规则，设置特等奖2名，一等奖应少于19名（不超过参赛项目10%），二等奖应少于38名（不超过参赛项目20%），三等奖和赛道特色奖应少于58名（不超过参赛项目30%），后续大赛将初审公布入围项目和团队名单。

据悉，2024元宇宙“数据要素”创新应用大赛获批为国家数据局牵头多部委举办“数据要素X”全国总决赛推荐资格的第三方赛，首批九家，本赛排序第7号。（记者刘涛）

(责编：杨虞波罗、陈键)
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