原标题：“数字引领·智启新程”首届AI数字人论坛在无锡举办

近日，2024年中国国际智能传播论坛首届“AI数字人论坛”在江苏无锡举办。本届论坛由央视网与无锡市人民政府联合主办，以“AI数字人：塑造未来的创新力量”为主题，探索AI数字人技术的最新进展、未来发展趋势与产业应用，绘制智能技术引领下的产业新蓝图，全面助力无锡高新区打造AI数字人产业集聚生态。

论坛现场，来自政府、企业、学术界及行业领域的众多专家、学者和企业界人士共襄盛举。论坛现场，工信部工业文化发展中心尚工行动AIGC评测标准组专家孙国华、央视国际网络无锡有限公司副总经理田文祥、中关村数字文化产业联盟数字传播委员会秘书长王丁桃等多位嘉宾发表演讲，分享了他们在数字人领域的最新研究成果与实践经验。

“AI数字人赋能千行百业推进行动”将依托央视网“数字人工厂”等核心平台力量及各发起单位优势资源，立足无锡高新区，面向长三角及全国各市县（区），深入拓展和推动“数字人+媒体”“数字人+政务”“数字人+文旅”“数字人+教育”“数字人+电商”等各行各业应用，培育数字人应用场景，促进AI数字人全链条产业集聚，打造人工智能应用示范区，全面构筑优质产业生态。

此次首届AI数字人论坛的成功举办，不仅为AI数字人技术的研发与应用搭建了广阔的平台，也促进了政府、企业、学术界及行业领域之间的深入交流与合作。随着技术的进步和应用场景的拓展，数字人技术与应用必将为无锡乃至全国的数字经济发展注入强大动力。

(责编：杨虞波罗、陈键)

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