原标题：“山海专列”将纵贯大鹏半岛 深圳首个文旅重点片区加速蝶变

近日，深圳市大鹏新区环龙岐湾片区建设有了最新进展，被称为“山海专列”的深惠城际大鹏支线大鹏新区段的6台盾构已全面下地，正全速掘进，终点站新大站地上主体结构顺利交验，成为新区首个主体结构交付的站点，正式进入室内装修准备阶段。

深惠城际大鹏支线全线起自龙岗区龙城站，途经龙岗、坪山，止于大鹏新区新大站，是粤港澳大湾区城际铁路网的重要组成部分，兼具城际、市域客运及深圳市东部旅游快线功能。项目建成后，通过与深惠城际、深大城际的衔接，将实现大鹏与龙岗、坪山半小时通勤，通过换乘可快速抵达宝安机场、前海等地，一小时内即可通达。目前工程总体形象进度41.1％，其中大鹏段总体形象进度已达64.3％，计划2026年底开通运营。

未来，轨道32号线一期将与8号线三期贯通运营，并与深惠城际大鹏支线在葵涌形成“十”字交汇，届时市民游客从福田中心区、宝安国际机场到大鹏中心区实现“两个50分钟”。三条轨道将有效串联溪涌、玫瑰海岸、土洋红色文化资源等滨海景区，拓展对外交通能力，缓解重点旅游片区旅游高峰交通压力，为大鹏新区打造全球海洋中心城市集中承载区和世界级滨海生态旅游度假区提供强力支撑。

龙岐湾片区作为大鹏新区旅游发展的核心区域，已于2023年升级为“深圳东部国际旅游度假区”，是全市唯一以文旅产业为主导的重点发展区域。作为深圳首个文旅产业国际性项目和世界一流品牌旅游项目，深圳乐高乐园度假区即落户于此，总投资超70亿元，目前正加速建设，乐园酒店区域基本全面封顶。

大鹏新区为龙岐湾片区规划了六大各具特色的度假片区，包括鹏城文化度假片区、生态山海探索片区、国民健康生态片区、主题娱乐度假片区、未来生态乐园片区及国民水上运动片区等，全力推动环龙岐湾片区成为大鹏新区文旅产业规划和招商的重点片区，吸引更多优质项目和企业落地。（陈上源）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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