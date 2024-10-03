原标题：“山海经艺术科技展”为传统文化带来现代诠释

“上古幻境之山海经艺术科技展”日前在北京798艺术区开幕。展览开创了一种全新的跨媒介艺术实验，汇聚了当代艺术家邱启敬、邱黯雄和邱宇的作品，通过雕塑、3D打印、水墨动画、虚拟现实(VR)和人工智能算法等前沿技术，以独特视角探索与重构《山海经》。

在开幕式上，北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会副主任王春清表示，《山海经》作为中华民族神话记忆的宝库，一直闪耀着独特的想象力和创造力。邱启敬、邱黯雄、邱宇三位艺术家的联展，是对这一传统文化的现代诠释。他们的探索和创作，不仅展现了《山海经》的传承，也为观众带来了深刻的文化体验。此次展览可谓传统与现代、艺术与科技结合的典范。

在策展人王泊乔看来，《山海经》是中国人想象力的源头，无论书中描绘的八荒神兽是现实还是神话，当中都饱含中国先民原始天真的生命状态和诗意浪漫的美学想象。这种不被桎梏、飘逸神秘的文化元素，形成了中国人的集体潜意识，也给了后世无数人想象的自由，亦是中国科幻的文化基因。

艺术家邱启敬表示，围绕山海经主题他已创作十二年，书中469只神兽被复现了近100只。此次团队特别创作了“混沌”这一串联整场展览的作品。“这是五年前开始构思的一个方案，‘七窍出而混沌死’饱含人生哲理。不只‘混沌’，山海经里的每一只神兽背后都有复杂构思，对人生有启示作用，这也是我喜欢山海经的原因之一。”

此次展览中，邱宇的人工智能生成影像作品《共同的想象》以《山海经》文本为源点，通过人工智能工具，在文本与图像的相互生成中接力转换，构建了一个源于《山海经》却又完全不相同于原文本的世界。

《新山海经》系列水墨动画电影是邱黯雄的代表作品，作品以中国远古神话经典《山海经》为参照，以亘古洪荒的视觉状态描述现代文明，在这种距离感下现代人熟视无睹的现象成为神话素材，作品拓展了水墨的当代语言表现力，融合了表现主义风格的动画手绘方式，呈现出奇特荒诞的异世景观。

邱启敬的雕塑将《山海经》中数十件神兽复现，艺术家以近乎学理性的钻研将想象具像化，不仅传承了中国古代雕塑的精髓，还通过创新的材质和现代雕塑语言，赋予这些远古生物以新的生命。

除了室内展览部分，8只来自邱启敬工作室的六米高的巨型异兽雕塑将空降798艺术区多个地标位置。展览期间，观众可以根据“神兽地图”寻找并拍摄798艺术区内的山海经“神兽”，分享至社交媒体集赞，即可在斯巴诺萨设计空间获取展期限定的8枚神兽印章，并解锁终极隐藏神兽。

据悉，展览将持续至11月28日。（记者 应妮）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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