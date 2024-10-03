原标题：中国梦·大国工匠篇 | 唐军：为中国列车打造“智慧大脑”让“中国标准”走向世界

在中国动车组的摇篮——株洲，有一个特别的时间单位，叫作“一杯咖啡的时间”。之所以这么称呼，是因为在中车株洲电力机车研究所研究院，用上喝一杯咖啡的时间，就能集结行业顶尖专家进行商讨，能集齐生产一台电力机车的上万个零部件。

“择天下英才而育之，聚天下英才而用之”，“一杯咖啡”的背后，正是先进轨道交通产业上下游420余家企业所产生的集聚效应。在株洲，从我国第一台电力机车问世拉开中国铁路电气化建设序幕，到风驰电掣的“复兴号”成为民族复兴道路上的亮丽名片，从跟上时代到引领时代，中国铁路把许多“不可能”变成“可能”。中国中车首席技术专家唐军正是在这里，带领团队实现了一个又一个从“0”到“1”的跨越：打破国外垄断，让我国列车实时以太网技术从无到有；成立轨道交通领域首个RAMS中心，助推轨道交通实现高质量发展……

临危受命 成功打破国外技术垄断

2009年，唐军从浙大博士毕业进入中车株洲电力机车研究所有限公司，怀着对家乡的热爱，在此开始了他的轨道交通梦。彼时， 我国磁悬浮高铁等列车的控制高端装备正处于从技术跟随到技术领跑的关键阶段，对国外技术的依赖，制约着动车组技术的迭代升级。为解决磁悬浮高铁等列车新一代实时宽带控制网络这一技术上的空缺，唐军临危受命。

这在当时没有任何成熟的经验可借鉴，因为列车是分布式动力，这种动力分配方式与传统的动力集中式完全不同，它的特点是动力来源分散在列车各个车厢上的发动机，也因此对控制系统的实时性提出了非常高的要求。“以前我们坐老式火车的时候，有时会听到‘哐当’一声响，但坐高速动车组的时候就不会有这个声音。”唐军为我们举例说道，这就是列车控制系统实时性能提升给乘客带来的一个直观感受。

对唐军来说，要打破技术壁垒，进行技术创新，首先就要深入研究、沉淀和拆解需求，明确目标，清晰方向。他找来2000多页相关纯英文资料，从日出到日落，在办公室食堂宿舍之间“三点一线”，最后，他硬是在半年时间内“消化”完全部资料。经过反复研究，他发现工业控制领域以太网协议技术与车载领域有着相似之处，可以先着手研究工业控制领域相关资料，从中获取灵感。

2010年，中车株洲所成立了以唐军为带头人的研究团队。2012年底，他们将自主研发的技术装上更高速度等级的高速列车，这是车载实时以太网系统第一次用于列车控制，标志着中车株洲所成为我国第一个掌握并应用列车实时以太网系统技术的企业。

2014年7月，从德国传来喜讯，唐军带领的团队联合庞巴迪、捷克UniControls等行业巨头，成功完成了新一代网络控制平台产品互连互通测试。这一技术在通过国际专家组测试考核时，被评价为“整体难度相当高，系统设计复杂，具有世界领先水平”。拿到这张国际市场“通行证”，也就意味着国外的技术垄断被打破了，这为我国高铁“走出去”战略注入了强劲动力。

后来的故事我们都很熟悉了，在高速行驶的复兴号放上一排矿泉水瓶倒立在车窗上纹丝不动，放上一排小硬币依旧傲然站立；座位灯出现，红黄绿三种颜色帮助乘客和工作人员快速了解座位的使用情况，一目了然；免费WiFi，点餐系统纷纷加入……这背后，都是列车“智慧大脑”不断升级带来的变化。

奇迹从来不是一时的灵光闪现，而是漫长努力中积攒的量变到质变，每一步都伴随自力更生的创新精神。

拾级而上 让“中国标准”走向世界

“RAMS”是可靠性领域用来表征产品或服务的质量的一个专有名词，它由产品的四个属性即：可靠性（Reliability）、可用性（Availability）、维护性（Maintainability）和安全性（Safety）这四个英文字母的首字母组合构成。2020年6月，在整合中车株洲所内部优势资源后，电子器件与电气装备RAMS工程中心正式成立，这是轨道交通领域第一个以RAMS技术研究为核心的专业研发中心，唐军成为该中心的“掌门人”。该中心技术人员超过110余名，其中博士、硕士比例近50%。

在RAMS工程中心的车间现场，我们看到许多各地运送回来的列车零件，正在不同的检测机器内接受材料性能测试、可靠性与环境耐候性能测试、寿命试验等等。在列车运行中，高精密零部件存在任何毫厘间的微小瑕疵或缺陷都可能威胁到列车的运行安全，因此针对每一种零件制定检修限度标准就变得非常必要且有意义，这也是标准化的其中一环，比如为车辆维护和定期检查时，允许零部件存在的磨损和损坏程度制定规则等等。

采访过程中，唐军的电脑桌面上正放着一份写满注释的全英文文档，“这是今年8月8日发布的最新版轨道交通网络安全的国际标准，我把他放在桌面上，一有时间就会去仔细阅读，读完后还要和团队一起谈论，做验证，提意见，因为变成正式标准后对我国影响很大。”

在科技竞争空前激烈的当下，国际标准不仅是世界市场的“准入证”，是经济社会活动的“通用语言”，更是国际话语权博弈的重要战场。唐军作为我国国家标准委员会的代表，参加国际电工（IEC）工作组会议，牵头或者核心参与制定了列车实时以太网相关的国际、国家标准共9份，其中IEC61375-2-7是首个由我国牵头制定的列车通信网络国际标准。他主持研制的轨道交通列车实时以太网及控制系统成果鉴定为“世界领先水平”，大幅度提升了我国轨道交通列车通信网络系统的性能，为列车控制的可靠性、安全性能监控提供了有力支撑。

“头雁”领航 “群雁”齐飞

对唐军而言，当好一个技术专家或许并不难，更难的是如何当好“领头雁”，激发一个团队的向心力、创造力。不同于之前埋首于研究，唐军需要抽出更多经历进行项目的统筹与部门的管理。因此他非常重视每年十月的招聘季，坚持亲自面试，根据每个人的性格特点和特长，为他们找到最适配的岗位。

对于已成为唐军团队成员的易荣武、朱碧涛来说，对唐军的第一印象就是随和。朱碧涛深刻记得自己刚入职时，有很长一段时间因为健康状态不佳影响到工作状态，唐军敏锐地发现了问题，给了他很大的关心，以及调整和试错的机会，他直言感受到了归属感，最后也在这里安家立户。同为湖南人的易荣武提到工作之余，唐军也会和他们一起在羽毛球馆里锻炼，可以说整个团队在唐军带领下都真正做到了“快乐工作，健康生活”。

“我无比相信我们团队的力量。”唐军表示。如今，以太网列车控制系统陆续在“复兴号”动车组、动力集中型动车组、城际动车组等项目批量应用，逐渐成为中车株洲所主打产品之一。唐军及其团队研制的网络控制系统，在我国的磁浮列车、高速动车组、机车、城轨车辆以及智轨列车上累计装车的设备数量超过20万台，是我国市场份额第一的列车网络控制平台，为我国轨道交通大规模发展提供了支撑力量，培养了专业的网络控制系统技术团队，并创造了可观的经济效益。

从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”，唐军将个人理想融入铁路事业，与时代同频共振，书写精彩人生。中国高铁事业，因为有无数这样锐意进取，奋力拼搏的科技工作者，而拥有了生生不息的力量。（记者 杨翰宁）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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