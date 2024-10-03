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北京推进国际科技创新中心建设 多个维度步入“全球前列”

2024年10月03日08:47 | 来源：中国新闻网
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原标题：北京推进国际科技创新中心建设 多个维度步入“全球前列”

十年来，北京以增强原始创新策源能力为根本，以提升创新体系整体效能为主线，以深化科技体制改革为动力，加快建设世界主要科学中心和创新高地，引领和推动首都高质量发展。经过十年的砥砺奋进，北京步入“五个全球前列”。其中，施普林格·自然集团发布的《自然指数-科研城市》报告显示，北京2017年以来连续蝉联全球榜首。

这是记者9月30日从“迎接新中国成立75周年”系列主题新闻发布会—北京国际科技创新中心建设专场上获悉的。

步入“五个全球前列”

北京市科委、中关村管委会主任张继红表示，经过十年的砥砺奋进，北京步入“五个全球前列”。施普林格·自然集团发布的《自然指数-科研城市》报告显示，北京2017年以来连续蝉联全球榜首；2023年北京高被引科学家数量达到411人次，位居全球创新城市首位；世界知识产权组织发布的《2024全球百强科技创新集群》榜单显示，北京排名全球第三；施普林格·自然集团、清华大学共同发布的《国际科技创新中心指数》报告显示，北京连续两年排名全球第三；近几年北京R&D经费投入强度一直保持在6%以上，位居全球创新城市前列，其中基础研究经费比重16%左右，接近创新先进国家水平。

经过十年的拼搏进取，北京实现“六个创新倍增”。万人发明专利拥有量增长四倍多，从2014年的48件提高到2023年的262件；年技术合同成交额增长一倍多，从2014年的3136亿元提高到2023年的8536亿元，约占全国13.9%，位居全国第一；每日新设科技型企业数量增长一倍多，从2014年日均146家提高到2023年日均337家，平均每5分钟就诞生1家科技型企业；国家高新技术企业数量增长一倍多，从2014年的1.04万家提高到2023年的2.83万家；高技术产业增加值增长一倍多，从2014年的4738亿元提高到2023年的11859亿元；中关村示范区企业总收入增长一倍多，从2014年的3.6万亿元提高到2023年的8.7万亿元。

去年医药健康产业规模近9800亿元

张继红表示，北京建设现代产业体系，培育和发展新质生产力。推动科技创新与产业创新深度融合，加快发展战略性新兴产业和未来产业。在医药健康领域，印发第三轮医药健康协同创新行动计划，前瞻布局细胞与基因治疗、AI医疗等技术路线，2023年医药健康产业规模接近9800亿元，为迈向万亿级产业集群奠定了坚实基础。

在人工智能领域，北京发布加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地、促进通用人工智能创新发展等政策，着力打造全栈国产化技术创新体系，相关企业超过2200家，占全国总数的近四成；备案上线大模型82款，约占全国的45%，数量居全国第一；核心产值突破2680亿元。

北京还发布促进未来产业创新发展实施方案，围绕未来信息等6大领域，布局了6G通信、合成生物制造、新材料等20个新领域新赛道。目前，全市已形成新一代信息技术、科技服务业两个万亿级产业集群，医药健康、集成电路等8个千亿级产业集群。（记者 陈杭）

(责编：杨虞波罗、陈键)
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