人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国首次实现基于超导接收的公里级太赫兹无线通信传输

2024年10月03日16:09 | 来源：新华网
小字号

　　新华社西宁10月3日电（记者陈杰）记者3日从中国科学院紫金山天文台青海观测站获悉，近日由中国科学院紫金山天文台牵头的联合实验团队，在位于青海省海西蒙古族藏族自治州的雪山牧场亚毫米波天文观测基地，成功实现基于超导接收的高清视频信号公里级太赫兹（THz）/亚毫米波无线通信传输。这是国际上首次将高灵敏度超导接收机技术成功应用于远距离太赫兹无线通信系统，也是0.5THz频段以上迄今最远距离的太赫兹无线通信传输实验。

　　太赫兹是频率范围在0.1至10THz，介于微波与光学红外之间的频段，是至今人类尚未充分认知和利用的频谱资源。它具有穿透能力强、光子能量低等特点，在天文观测、物体成像、宽带通信等领域显示了重大科学价值和实用前景。太赫兹通信是解决未来空间海量数据实时传输与落地难题的重要技术手段，但面临因信号衰减严重而难以远距离传输等瓶颈。

　　发射机功率、接收系统灵敏度以及传输场景等，是影响远距离太赫兹通信的重要因素。在适宜太赫兹/亚毫米波天文观测的台址环境，将超高灵敏度和高增益的太赫兹天文望远镜系统与太赫兹通信系统相结合，可显著提升太赫兹通信传输距离。

　　据了解，联合实验团队完成了适应极端环境的太赫兹高灵敏度超导接收机、太赫兹高效倍频链、中频带宽扩展和超宽带调制发射等多项关键技术攻关，全自主研制了一套0.5THz频段基于超导隧道结外差混频接收的全电子学太赫兹通信系统，并在海西州雪山牧场亚毫米波天文观测基地实现高清视频信号的太赫兹无线通信传输，传输频率为0.5THz，传输距离为1.2公里，信号发射功率仅10微瓦。

　　中国科学院紫金山天文台研究员李婧介绍，本次实验充分验证了利用太赫兹/亚毫米波超导接收系统开展太赫兹通信的独特优势，完成了地面外场远距离太赫兹通信传输实验验证及系统性能评估，为未来空间/空地大容量太赫兹通信、雪山牧场亚毫米波多学科平台建设奠定关键技术基础。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“两新”成效不断显现 释放高质量发展新动能
　　报废旧车并购买新能源新车可获得最高2万元补贴、农业机械报废补贴标准提高、老旧电梯纳入“两新”工作范围……随着大规模设备更新和消费品以旧换新工作不断深入，消费市场潜力不断释放，持续助力经济回升向好。 此前印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》提出，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”工作。…
图解丨创新支持方式 各地以旧换新“加速跑”
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部