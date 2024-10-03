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国有企业改革深化提升行动取得重要阶段性成果

2024年10月03日16:10 | 来源：新华社
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　　国有企业改革深化提升行动实施以来，国务院国资委与各地、各中央企业积极构建协调机制，完善工作推进机制，采取一系列有力有效举措推动各项改革任务落实落地，取得重要阶段性成果，实现了时间过半、任务完成过半。

　　这是记者从近日国务院国资委举行的国有企业改革深化提升行动2024年第三次专题推进会上了解到的信息。

近日，国有企业改革深化提升行动2024年第三次专题推进会举行。（国务院国资委供图）

近日，国有企业改革深化提升行动2024年第三次专题推进会举行。（国务院国资委供图）

　　在加强科技创新方面，国有企业创新主体地位不断强化，科技创新体系持续优化，创新要素投入进一步增加，涌现出一大批创新成果。

　　在构建产业体系方面，国资国企坚持在战略性新兴产业和传统产业“两端发力”，央企产业焕新行动和未来产业启航行动深入实施；一些地方因地制宜培育战略性新兴产业，实现多点突破；传统产业转型焕发新生机，“AI+”“5G+”等广泛推广应用。

　　在深化体制机制改革方面，企业党委（党组）前置研究事项清单动态优化，公司治理更加健全，董事会作用及董事履职能力总体明显提升，经理层成员任期制和契约化管理继续深化，管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出更深更广覆盖。（记者王希）

(责编：宋心蕊、赵欣悦)
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