我国2000吨级半废锅航天炉连续稳定运行创纪录
2024年10月03日16:43 | 来源：新华社
小字号
记者从中国航天科技集团一院获悉，由该院航天长征化学工程股份有限公司自主研发的2000吨级半废锅航天粉煤加压气化装置（又称半废锅航天炉）于近日满负荷、连续稳定运行一周年，创造了半废锅粉煤气化炉“安稳长满优”运行最长纪录。
中国航天科技集团一院专家介绍，半废锅流程气化技术正在逐步成为以煤为原料的烃类及合成氨、甲醇合成等产业的核心技术之一，对煤化工转型升级和降低碳排放具有重要意义。
截至目前，该装置保持安全、稳定、长周期、满负荷、高效率的连续运行状态，蒸汽产量稳定，未出现衰减现象。（记者宋晨）
(责编：宋心蕊、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- “两新”成效不断显现 释放高质量发展新动能
- 报废旧车并购买新能源新车可获得最高2万元补贴、农业机械报废补贴标准提高、老旧电梯纳入“两新”工作范围……随着大规模设备更新和消费品以旧换新工作不断深入，消费市场潜力不断释放，持续助力经济回升向好。 此前印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》提出，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”工作。…
- 评论
- 关注