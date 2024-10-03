记者从中国航天科技集团一院获悉，由该院航天长征化学工程股份有限公司自主研发的2000吨级半废锅航天粉煤加压气化装置（又称半废锅航天炉）于近日满负荷、连续稳定运行一周年，创造了半废锅粉煤气化炉“安稳长满优”运行最长纪录。

中国航天科技集团一院专家介绍，半废锅流程气化技术正在逐步成为以煤为原料的烃类及合成氨、甲醇合成等产业的核心技术之一，对煤化工转型升级和降低碳排放具有重要意义。

截至目前，该装置保持安全、稳定、长周期、满负荷、高效率的连续运行状态，蒸汽产量稳定，未出现衰减现象。（记者宋晨）

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