限制过度包装标准整体有效实施率为88.9%
2024年10月03日16:44 | 来源：新华社
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市场监管总局在中秋、国庆节前夕，组织开展了限制过度包装标准实施情况监测。监测结果表明，标准整体有效实施率为88.9%。
本次监测共采集了10.7万余次的限制过度包装标准实施数据，分析显示我国现行有效的限制过度包装国家标准、行业标准、地方标准、团体标准共有36项，平均实施量为2982次。其中，国家标准平均实施量达到7572次。实施量排名前列的标准分别为《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》（实施量排名第一，达7万多次）、《限制商品过度包装要求 生鲜食用农产品》、《绿色商场》、《月饼质量通则》。
限制过度包装标准的有力实施，有效降低了相关商品成本，保障了消费者的合法权益。（记者赵文君）
(责编：宋心蕊、赵欣悦)
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