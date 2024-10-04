本报记者 丁怡婷

能源，工业的粮食，国民经济的命脉，推进碳达峰碳中和的主战场。

习近平总书记指出：“加快构建清洁低碳安全高效的能源体系，是我国能源革命的主攻方向。”

新中国成立75年来特别是党的十八大以来，我国能源供给能力不断提升，形成了煤、油、气、核、新能源和可再生能源多轮驱动的多元供应体系，成为世界能源生产第一大国。与此同时，能源结构持续优化改善，新型能源体系加快构建，为经济社会发展提供动力支撑。

“一降一增”，印证变化：原煤占一次能源生产总量的比重，从新中国成立初期的96.3%降低至2023年的66.6%；清洁能源发电量从1978年的446亿千瓦时增加至2023年的3.2万亿千瓦时，全社会每消费3千瓦时的电就有1千瓦时是绿电。

一块浑身是宝的煤炭——

化石能源清洁高效利用

习近平总书记指出，“煤炭产业发展要转型升级，走绿色低碳发展的道路”“促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展”。

走进国家能源集团榆林化工有限公司，塔罐林立、管线纵横，一块块煤炭经过加工变成聚乙醇酸可降解材料，不仅可以制成一次性刀叉、塑料袋等生活用品，还能在医用手术缝合线、骨骼支架材料等高端领域大显身手。

“聚乙醇酸做成骨钉植入人体，能够逐渐降解，解决了传统材料需二次手术取出的问题。”榆林化工科研管理工程师杨学超介绍，与生产传统聚烯烃塑料相比，煤基聚乙醇酸吨产品原料煤耗可降低约50%，二氧化碳排放可降低约65%，工业增加值增加2至3倍，但生产成本接近，兼具市场竞争力和环保效益。

“乌金”蝶变也在乡村温室大棚上演。“以前用敞口钢铁箱储水，时间久了会长出苔藓，水容易变质，新换上的黑色储水罐很好用。”山西朔州市威远镇康平村大棚种植户马宝说。科环国能新材料公司总经理陈学连介绍，企业以煤基交联聚乙烯为材料生产的储水罐，具备重量轻易搬运、耐高温耐腐蚀、抑制苔藓生长等优点。

舒适的氨纶面料，闪点高、无毒无味的厨房新型燃料，零下20多摄氏度仍能正常使用的“极寒柴油”……跳出“挖煤—卖煤”的传统路子，国家能源集团推出更多高附加值、差异化产品，让煤实现了“七十二变”。

锚定绿色低碳方向，煤炭产业高质量发展迈出新步伐。

开采更绿色。保水开采、充填开采、边采边复等绿色开采技术不断拓展，10年来，全国原煤入洗率、矿井水综合利用率、土地复垦率均提高10个百分点以上。

利用更高效。10年来，95%以上煤电机组实现超低排放，电力行业污染物排放量减少超90%。在一些煤电厂，捕集起来的二氧化碳还能用于焊接加工、食品保鲜等。

不只是煤炭。能源清洁高效利用的探索还有很多：涮完火锅、做完炸鸡剩下的餐饮废油，成为国产大飞机的航空燃料；从下水道和污水处理厂收集的污泥，烘干后与煤炭掺烧发电……依托技术创新，废弃物得到资源化利用，能源供给更加多元化、清洁化。

一座治沙增绿的电站——

可再生能源替代稳步推进

习近平总书记指出：“能源建设不能光靠传统产业，要大力发展新能源、清洁能源，努力实现碳达峰碳中和，建设绿色中国。”

乌兰布和沙漠边缘，占地8000亩的光伏电站里，70多万块光伏板有序排列。板上发电，板间种植苜蓿、沙蒿等防沙植物。

“光伏板能够降低风速、减少水分蒸发，适合植物生长。我们种植了防沙植物和百米宽的防护林，场区植被覆盖率从7%提升至80%左右。”国家电投北京公司磴口光伏电站副站长安迪森介绍，治沙增绿的同时，光伏板蒙尘减少，能够提高发电效率。

从2020年开始，内蒙古巴彦淖尔市磴口县先后引进了10余家光伏企业，光伏装机全部建成后可完成生态治理35万亩，年均新增发电量230亿千瓦时以上。

我国风能、太阳能资源丰富。从海上到陆上，从平原到高原，从建筑屋顶到田间地头，风机迎风转动、光伏板熠熠生辉，农光互补、渔光互补、牧光互补等“光伏+”新模式持续推广：东南沿海，首个超大单机容量海上风电场——三峡集团漳浦二期海上风电场并网发电，首次批量应用6台16兆瓦风机，与8兆瓦风机相比可减少用海面积约三成；青藏高原，华电西藏才朋光储电站二期开工建设，海拔达5220余米，刷新全球光储电站高度纪录……

截至2023年底，我国风电、光伏发电装机规模较10年前增长10倍，新增清洁能源发电量占全社会用电增量一半以上。2024年，新能源发电装机规模首次超过煤电，实现历史性跨越。

装机规模持续增长，新能源产品的市场竞争力也在大幅提升，研发设计和集成制造体系更加完备。

“物更美”。高效晶体硅、钙钛矿等光伏电池技术转换效率多次刷新世界纪录，风电的长叶片、高塔架等技术处于国际领先水平。

“价更优”。国际可再生能源署的报告显示，过去10年间，全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过60%和80%，这其中很大一部分归功于中国的贡献。

“中国依托持续的技术创新、完整的产业链供应链体系、充分的市场竞争、超大规模市场，实现了新能源产业快速发展，也推动了全球风电和光伏发电成本大幅下降。”国家能源局有关负责人说。

一辆用上氢能的重卡——

技术创新促进能源转型

习近平总书记指出，“推动绿色低碳技术重大突破”“发展高效安全储能和碳捕集技术，推动氢能技术发展和规模化应用”。

“加满氢可以行驶约600公里，续航比电动重卡远，适合跑长途，驾驶体验比较平稳、噪声小。”在中国石化北京安固加氢站，司机尚师傅只用十几分钟，就为载重49吨的重卡充满了氢。今年4月，我国最长的氢能高速——京沪氢能走廊首次完成千里跨区域运输测试。

氢燃料电池系统是氢能重卡应用的关键一环。随着关键核心技术突破，氢燃料电池系统成本从2020年前的每千瓦约1.5万元，降低至每千瓦两三千元，助力氢能汽车市场应用普及。

氢能技术加快发展的同时，先进储能技术的规模化应用也在持续推进，助力平衡电网供需。

走进浙江哲丰新材料有限公司，储能电池柜整齐排列。这座单一用户侧铅碳储能电站，相当于一个“充电宝”，低谷时段充电、高峰时段放电，利用峰谷价差，每年可帮助企业节约电费约6000万元。“铅碳储能具有大比热容和快速冷却等优点，能够更有效地控制电池温度，安全性较高。”国网衢州供电公司科技数字化部副主任华晓介绍。

在广东佛山，南方电网宝塘电网侧独立电池储能站内，聚焦热管理、结构连接、电池性能等三大领域，多条储能技术路线“打擂台”比拼，为新型储能规模化发展遴选最优方案。2023年，我国新型储能新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，是“十三五”末装机规模的近10倍。

勠力创新，抢抓先机。全面掌握“华龙一号”“国和一号”等大型三代压水堆和高温气冷堆第四代核电技术，“玲龙一号”小型压水堆示范工程开工建设，智能电网技术水平处于世界前列……新时代中国，加快推进能源领域高水平科技自立自强，能源技术及其关联产业成为新的经济增长点。

能源转型是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，是一项长期的战略性任务。“能源系统将继续筑牢安全降碳基础、加大非化石能源供给、推动消费侧节能降碳、加强绿色低碳技术创新和国际合作，推动能源低碳转型和高质量发展。”国家能源局有关负责人说。

《 人民日报 》（ 2024年10月04日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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