本报记者 林丽鹂 齐志明 姚雪青

国庆假期首日，全社会跨区域人员流动量超3.3亿人次，其中，全国铁路共发送旅客2144.8万人次，创单日旅客发送量历史新高。10月2日，铁路客流持续高位运行，全国铁路客运量1823.8万人次，较2023年同期增长6.9%。

截至10月3日20时20分，2024年国庆档档期内总票房（含预售）突破12亿元，其中，假期首日总场次46.4万，刷新中国影史国庆节场次纪录。

习近平总书记强调：“内需是中国经济发展的基本动力，也是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求。”9月26日召开的中共中央政治局会议指出，“要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构。要培育新型消费业态。”

国庆假期，消费市场供需两旺，消费热度持续升高。各地区各部门推出多项优惠政策，活跃假日经济，创新消费场景，提升消费结构，激发市场活力，居民消费潜力加速释放。

政策密集出台，释放消费活力

“我和老伴刚看了场电影，很感动。”在陕西西安莲湖区一家电影城，市民钟晓芬说。10月1日，陕西电影消费券发放活动第二阶段开启，发放1600万元电影消费券。

为迎接消费旺季，各地区各部门提前部署促消费举措，相关政策密集出台。上海投入市级财政资金5亿元，面向餐饮、住宿、电影、体育等4个领域发放服务消费券。河南投入省级财政资金2亿元，从10月份起，分4批发放金秋消费券。广西通过政银企协同、商文旅体融合等方式，计划推出300多场国庆主题促消费活动。

政策集中发力，活动增添助力。国庆假期，北京“国潮令·秋韵京城”、江苏“苏新消费·金秋惠购”、中国（四川）熊猫国际消费节等特色活动营造了节日氛围。“政策+活动”双轮驱动，激发市场活力，提振了消费信心。数字消费、绿色消费、健康消费等成为新趋势。

绿色消费渐成风尚。10月3日，记者走进江苏无锡一家商超，节水器具、节能灶具、节能冰箱等一批绿色智能家电受到消费者欢迎。“在‘以旧换新’‘消费满减’等活动的带动下，国庆假期商场销量好，目前日均营业额达410万元，其中绿色产品占比30%。”该商场总经理杨金介绍。

数字消费热潮不减。浙江杭州建德市外章村75岁的村民胡樟海正拿着新换的智能手机和外孙女视频聊天。“国庆假期促销活动多，还能以旧换新，趁着这个机会换了手机。”胡樟海说。

政策助力消费释放。“智能马桶、紧急呼叫器、扶手，这些能参与满3000元减900元的活动吗？”10月3日，在四川遂宁一家建材家具生活广场，市民邹毅洋正在选购适老化改造产品，“假期有时间给父母改造卫生间，还有促销，很划算。”国庆假期前，四川发放“蜀里安逸·焕新生活”家居家装消费券，涵盖9类智能家居产品以及6类适老化改造产品。

服务消费升温，消费体验升级

“来重庆旅游本就打算品尝火锅，没想到还能赶上‘火锅露营音乐会’。”在重庆渝北区中央公园的草坪上，游客周长有说。10月3日，第十六届中国（重庆）火锅美食文化节现场气氛火热，激昂的摇滚、悠扬的民谣与火锅香气交织在一起。

我国正处在服务消费较快增长阶段，服务消费是消费结构优化升级的重要方向。国庆假期，各地着眼优化和扩大服务供给，释放服务消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求。

场景不断拓展。“自己动手做发簪比买成品更有趣，我喜欢这种体验式消费。”上海大学生惠忆10月3日来到“2024上海书展·思南美好书店节”，这里不仅卖书，餐饮、文创、手作等摊位同样吸引人。书展将书籍销售与手作体验、音乐演出、文创美食、艺术展览相结合，构建多业态跨界融合的消费新场景。

内容更加丰富。“徐州风味金丝馓子卷煎饼做成了冰淇淋，太奇妙了！”江苏徐州鼓楼区一家手作奶茶店内，顾客王娟说。该店铺主理人邵飞介绍，店铺将本土美食元素与非遗奶茶、冰淇淋和甜品等融合，带来更多惊喜。

品质持续提升。“今年国庆假期的游客比去年多。”浙江杭州富阳区渔山乡墅溪村一家农家乐的负责人傅国年介绍，村里装了公共充电桩后，来自周边城市的游客更多了，“过去游客一进门就问哪里能给电动汽车充电，现在随到随充。”通景道路、厕所、停车场、充电设施等重点基础设施的完善，提升了当地旅游服务的品质。

融合线上线下，培育新型业态

国庆假期，各地纷纷将文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”、智能家居等领域作为促消费重点，着力培育新型消费业态。

10月3日，在江苏南京秦淮区一家动漫直营店，高中生刘涵杰和小伙伴正在挑选心仪的手办。店长宋浩颖介绍：“国漫和国潮是我们的特色，店里有30多个IP系列、2万多件产品，能带给消费者沉浸式体验。截至目前，国庆假期每天客流在5000人次以上。”

提前选好型号、开播领取补贴、免密支付下单……山东青岛居民王云飞在直播间以旧换新补贴活动中购买了新款智能洗衣机，10月3日上午刚下单，下午就收到了货。海尔快手渠道运营负责人欧阳玮说：“线上促销引流，线下提供服务，线上线下融合是必然趋势。”

“下单半小时，空调送到家，真没想到大件商品也能即时配送。”家住广东深圳南山区的杨璐说。国庆假期，广东深圳家电以旧换新补贴活动在美团上线，市内百余家线下门店同步参与此次活动，市民购买8大家电品类，最高可享八折补贴优惠，每类产品最高可补贴2000元，单人最高可省1.6万元。

国庆假期繁荣活跃的消费市场，印证了我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。未来，随着政策效应不断累积，积极因素不断增多，我国经济将持续回升向好。

（付一凡、厉烨参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年10月04日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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