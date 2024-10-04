本报记者 辛 阳

在辽宁沈阳和平区砂阳北社区的“幸福创益工坊”，社区邀请手工艺创业者向居民讲授手工艺品的制作方法。

砂阳北社区供图

日前召开的中共中央政治局会议指出，“促进中低收入群体增收”“重点做好应届高校毕业生、农民工、脱贫人口、零就业家庭等重点人群就业工作”。近年来，辽宁省沈阳市通过各种方式推动重点人群就业，拓宽增收渠道。和平区新华街道砂阳北社区居民王春香就是一名受益者。

10月2日，秋日中午煦暖的阳光洒在砂阳北社区。王春香编了一会儿绳，感觉手眼酸累，便放下手中的活儿，拿起手机，开始在电商平台选购装修建材和家电……“目前装修已经进入瓦工阶段，希望进度能快些，早点搬回家里，不再给社区添麻烦。”王春香说，今年8月，她家遭遇火灾，社区不仅提供了住处，还帮她家更换了损毁的门窗。

“我爱人在保安公司上班，我父母身体不好，需要人照顾，因此我没有固定工作，收入不稳定。”社区了解情况后，不仅对王春香家进行救助帮扶，还邀请王春香加入社区新设立的“幸福创益工坊”。

“我学编绳已经一个多月了，学好编绳后，我还想跟着非遗传承人学针织。这些工作在家里就能做，社区还给我们提供平台和摊位，我本身也喜欢，很适合我。”王春香对未来充满信心。

近年来，砂阳北社区积极拓宽为民服务新路径，汇聚公益组织、爱心企业等多元社会力量，探索解决困难群众就业问题。今年7月，“幸福创益工坊”成立，前来学习的居民或穿针引线，或剪刀飞舞……创办“幸福创益工坊”，是砂阳北社区聚焦当地就业难点，筑牢兜底保障，实施家门口就业民生实事项目的一项具体行动。

社区邀请编织、刺绣、剪纸、书画等手工艺创业者作为老师，开展技能培训，并通过便民服务大集、辖区农贸市场、公益直播间等多种方式找销路，将手工艺品加工、销售环节延伸到居民身边，带动辖区困难群体实现在家门口就业增收。

砂阳北社区干部郭秋源说，“幸福创益工坊”为有就业需求的居民提供技能成才“多样化”、就业服务“零距离”、区域共建“包销售”的全方位服务。“爱心企业直接把原材料发给居民，做好成品后再回收，居民不必担心原材料和销售问题。社区还帮助有创业需求的居民注册个体工商户，支持他们自主创业。”郭秋源说，“近期，太原街万达广场将为我们提供惠民摊位，如果合作成功，将进一步缓解社区困难群体的就业和增收问题。”

《 人民日报 》（ 2024年10月04日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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