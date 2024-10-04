稳就业促增收 增进民生福祉（快评）
2024年10月04日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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提供原材料，邀请专业老师，寻找销售渠道……辽宁省沈阳市和平区的“幸福创益工坊”，是做好重点人群就业工作、“促进中低收入群体增收”的一个有益尝试。
就业是最基本的民生。通过扩大就业容量，提高就业质量，推动实现劳动者工作稳定、收入合理、保障可靠、职业安全等，能够不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。同时，稳就业促增收，也有利于居民消费意愿和能力的提高，从而释放内需潜力，进一步激发消费活力。
从设立帮扶项目到拓展就业领域，从开展技能培训到推广便民服务，目前，各地积极探索促进高质量充分就业的各种方式。相信在一系列暖民心惠民生举措的推动下，增进民生福祉的同心圆将越画越大。
《 人民日报 》（ 2024年10月04日 02 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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