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“产业链”加持，“家乡味”出圈

浙江临海探索城乡融合“共富链”

2024年10月04日07:50 | 来源：新华社
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踏入浙江临海市东塍镇彩灯共富工坊服务中心，工作间里鲜有交谈声，众人埋头加工、检验、包装，干得热火朝天。

“往年这个时候就是收尾阶段，再往后就闲在家里没活干了，现在每个月都有保底订单，手脚麻利的月收入可以达到8000元。”在工坊忙碌的金丽英嘴上聊着，手里的活一刻也没停。

彩灯产业是东塍镇的特色产业，出口量多、用工量大。“彩灯生产有一半的环节要依靠人工，技术含量不高，但淡旺季明显。企业为节约用工成本就会选择外包加工，但对周边村民来说，这也就意味着收入不稳定。”东塍镇党委书记郭标宏介绍说，“共富工坊的出现，就等于为企业拓宽了用工渠道、为农户提供了兜底保障。”

2022年起，临海市率先推进共富工坊建设，发挥本地民营经济发达的优势，联合当地户外休闲用品、眼镜、服装辅料等六大产业的规上企业，开展共富工坊企业党建联建，通过打破企业订单与剩余劳动力之间的“信息差”，形成“企业送单、工坊派单、农户接单”的致富新模式。

转眼间，就吸纳了40余家成员单位，并与146家共富工坊建立合作关系，通过直发订单、压缩环节，直接带动5300余户农户接单，每户年均可支配收入增加2.2万元以上。

从自发到标准化，从线下到线上，两年多探索，共富工坊也在不断迭代升级。“最早一批都是来料加工型共富工坊，增收空间十分有限，我们意识到必须探索出新的发展模式，打造品牌化、特色化、多元化的共富工坊。”临海市委组织部相关负责人说。

在白水洋镇豆腐共富工坊，凭借一方豆腐做起共富的文章，通过制定统一的行业标准、创立区域公用品牌、制定集体商标授权机制，并引入自动化生产线，走上标准化发展之路，现已授权64家生产企业和作坊，培训300余名专业从业者，镇域内生产的品牌豆腐价格提升170%，带动全产业链增收超亿元。“橘乡”涌泉镇的甜美共富工坊则发挥电商大镇优势，先后孵化直播运营团队12支，培训农民主播1100余人次，推动蜜橘线上销售额突破8000余万元。

一次迭代，打响了包括白水洋豆腐在内的18个“乡土品牌”。临海顺势提出，全面打通工坊的服务链、产业链、人才链，打造新时代乡村振兴“共富链”。

思路一转天地宽，东塍彩灯共富工坊服务中心率先在功能版块上完成4次迭代，逐步增设了为就业困难群体提供临时就业机会的零工市场，围绕产业链上下游提供创业孵化、交通物流等共性服务的工坊服务区以及梯度培养人才的共富学院，构建了覆盖整个台州地区的彩灯产业共富生态圈，每年能落实就业人数6000余人次。

江南街道则瞄准文旅赛道，走出一条农旅融合的路子。由政府投资搭台，统筹政策、资金等资源，打造“最美时光in上江”共富工坊，创办强村公司吸引村民参股，发布创业“英雄帖”，招募创业青年成为共富合伙人，带来水上高尔夫、浆板俱乐部等13个新业态，目前已带动周边58名村民创业就业，人均年增收3万多元，村集体年均增收超60万元。

当地还沿着香年溪，串联沿线6个村，打造了“江南·溪望谷”共富工坊群，形成“产供销展游”五位一体的乡村共富示范带，接连落地露营基地、研学农场、乡村创意空间等致富项目，生动演绎了一串“小工坊”的“强链”之路。

截至目前，临海市已建成“共富工坊”238家，其中来料加工式146家、品牌带动式24家、农旅融合式16家、电商直播式12家、产业赋能式31家、定向招工式9家，共辐射带动4.3万余农户，吸引183家企业参与，吸纳农村剩余劳动力8000余人，带动农户增收5.7亿元，助力村集体年增收1800余万元。

据介绍，除了解决就业、培育技能的共富工坊服务中心，临海还通过“0利润帮农民卖好产品”的共富直营店，以及759名活跃于农村的“帮农客”团队，让“共富”之路越走越实。 

(责编：王震、李楠桦)
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