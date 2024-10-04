人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

事关境外来华人员支付便利性 8个城市试点

2024年10月04日07:53 | 来源：新华社
小字号

市场监管总局、国家数据局日前联合印发《关于开展向平台企业开放信用监管数据试点推动平台经济规范健康发展的通知》，选取8个试点城市开放信用监管数据，支持移动支付平台核验个体工商户相关信息，以便捷开通网上商户、支持信用卡支付，有利于拓宽个体工商户的获客渠道，对于习惯信用卡支付的境外来华人员将进一步提升其支付便利性。

这是记者1日从国家数据局了解到的消息。

在当前消费场景中，境外来华人员习惯绑定信用卡进行移动支付，境内个体工商户普遍使用的微信、支付宝等个人收款码不支持信用卡支付。由于移动支付平台不掌握个体工商户登记信息，造成个体工商户开通商户收款码流程复杂、周期较长，严重影响境外来华人员支付便利性。此次印发通知旨在解决上述难点。

通知提出在江苏苏州、浙江杭州、山东济南、湖北武汉、湖南长沙、广东深圳、四川成都和陕西西安等8个城市开展向移动支付平台企业开放信用监管数据试点工作。据统计，本次试点的8个城市个体工商户总量约占全国9.3%，预计本次试点可服务覆盖1100多万个体工商户。

通知要求试点城市市场监管部门与数据管理部门加强协作，按照最小必要原则，采用“原始数据不出域、数据可用不可见”的方式开展数据核验服务，并为移动支付平台核查个体工商户信用风险提供参考。鼓励试点城市积极探索可复制可推广的经验，并适时向全国推广。（记者严赋憬）

(责编：王震、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国庆假期第二日人员流动量超2.8亿人次 各地多措并举保障民众安全出行
　　人民网北京10月3日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月2日（国庆节假期第二日），全社会跨区域人员流动量28366.8万人次，环比下降14.4%，比2023年同期增长4.1%，比2019年同期增长15%。 铁路方面，铁路客运量1823.8万人次，环比下降15%，比2023年同期增长6.9%，比2019年同期增长25.8%。…
“两新”成效不断显现 释放高质量发展新动能
　　报废旧车并购买新能源新车可获得最高2万元补贴、农业机械报废补贴标准提高、老旧电梯纳入“两新”工作范围……随着大规模设备更新和消费品以旧换新工作不断深入，消费市场潜力不断释放，持续助力经济回升向好。 此前印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》提出，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”工作。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部