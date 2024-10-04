减少10余个过程环节、20余份重复资料……上海通过改革创新，实现水电气网联合报装“一件事”“一次办”，让市政公用服务由“企业跑部门”变成“部门找企业”，高效办成一件事。

数月前，上海洗霸清逸新材料科技有限公司决定把一个固态电池电解质粉体先进材料项目落户上海松江，该公司将在此生产氧化物固态电解质粉体及均孔碳基硅碳负极材料，新厂房预计将在今年年底前建成。

上海洗霸清逸新材料科技有限公司有关负责人表示，该公司在联审平台上提出临时用电申请1天后，国网上海市电力公司松江供电公司就完成了线上业务受理。5天后，上海市松江自来水有限公司、国网上海市电力公司松江供电公司、上海市松江区供排水管理所对该项目施工所需的临时用电、临时用水接入工作进行现场联合查勘。随着临水、临电接入工作的同步推进，该项目最终实现“开工水电通”，大幅缩短了项目的建设时间。

“现在办理水电气报装真方便！只需在‘一网通办’平台网站上提交一次申请，就可以把供电、供水、燃气、网络等业务一次性办好，不用再分别跑到多家单位的营业厅办理了，这不仅节约了项目建设时间，更让我们深刻感受到上海不断提升的营商环境水平！”上海洗霸清逸新材料科技有限公司项目经理张杨对松江区最新推出的“水电气网联合报装”服务赞不绝口。

国网上海市电力公司松江供电公司有关负责人介绍说，由松江区工程建设项目审批审查中心牵头，该公司联合上海城投水务、松江燃气、中国电信等公司，推出“水电气网联合报装”服务。“通过整合资源、压减环节、优化流程，我们突破了建设单位在办理水电气网报装业务中各自独立的运作模式，推出水电气网的‘一次申请、一次受理、一同踏勘、一并接入’服务新模式。仅需现场勘查一次，我们便可解决企业临时电力接入、水务开户报备、供水管线设计技术交底、管线开挖等诸多事务。”

“水电气网联合报装”是上海2024年度“高效办成一件事”中攻关的重点事项，由上海市住建委会同多部门共同推进。通过采取多项改革创新举措，上海将原水电气网各服务单位独立的线下运作模式，转为线上协同办理模式，实现企业和居民可在上海“一网通办”平台水电气网联合报装“一件事”“一次办”，让“数据多跑路，群众少跑腿”，用数字化技术助力行政审批效能的提升，优化提升了上海的营商环境。

据上海市住建委有关负责人介绍，改革前，建设单位办理供水、排水、供电、燃气、网络等接入业务时，需要向各公用部门单独申请，部分事项仍要在线下办理，每跑1次窗口都要说明1次情况、提交1套材料，造成企业“多头跑”“折返跑”，不仅影响市政公用接入服务的办事效率，增加了企业负担，还会带来管线冲突和重复开挖隐患，且施工扰民。改革后，原各单位独立的线下运作模式，转为线上协同办理模式，水电气网接入申请环节与建筑工程施工许可办理环节被整合在一起，实现“一表申请、一口受理、联合踏勘、一站服务、一窗咨询”。

(记者郑钧天)新华社上海10月3日电

(责编：王震、李楠桦)

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