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一饼班章9.9元？云南整治普洱茶销售乱象

2024年10月04日08:45 | 来源：新华社
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新华社昆明10月3日电（记者字强）云南普洱茶在全国茶叶市场有一定的竞争力，特别是一些“名山”“名寨”茶叶受到市场认可，但也成为不法分子假冒牟利的对象。时下，“9.9元一饼的班章”“10元一饼的冰岛”等广告在网络平台和部分商店出现，影响了普洱茶产业健康发展。对此，云南市场监督管理部门加大了监管打击力度。

记者近日从云南省市场监督管理局获悉，近年来，云南开展了普洱茶放心消费、普洱茶销售乱象整治、茶叶过度包装治理等专项行动，查办违法案件134件，销毁假冒伪劣茶叶13.6吨。其中，云南加强普洱茶网络销售监管和广告监管，已查办违法广告案件23件。云南还加强茶叶质量抽检监测和追溯，监督抽检茶叶1.5万多批次，合格率保持在99.8%以上。此外，普洱茶主产区西双版纳傣族自治州、普洱市、临沧市三地市场监管局签订普洱茶知识产权保护跨区域协作协议，西双版纳州市场监管局与广州市的市场监管部门加强联动，加大跨区域协同监管打击力度。

云南省市场监督管理局有关负责人表示，云南将持续加强普洱茶广告监管，加强普洱茶企业自营网站、电商平台等线上广告监测，强化茶叶市场、旅游市场等线下广告排查，严厉打击广告违法行为；采取日常检查、“双随机”抽查等方式，加强普洱茶网络销售监管；采取行政指导、提醒约谈等形式，协调省外有关平台企业及时处置商家发布的违规信息；持续加强违法案件查办，对普洱茶营销中出现的傍“名山”“名寨”“名村”和以次充好、虚假广告、假冒侵权等违法行为，发现一起，查处一起，绝不姑息。

(责编：王震、李楠桦)
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