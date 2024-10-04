新华社太原电（记者许雄）9月28日凌晨，在山西省原平市樊家庄特大桥施工现场，随着最后一组500米长钢轨铺设完毕，集宁经大同至原平高速铁路与既有大西高铁成功连接，标志着集大原高铁全线铺轨完成。

集大原高铁北接内蒙古自治区乌兰察布市，途经山西省大同市、朔州市、忻州市，并入大西高铁，与张大、郑太高铁及在建的雄忻高铁连接，是我国“八纵八横”高铁网呼南通道的重要组成部分。

集大原高铁于2021年11月全线开工建设，设计时速250公里，新建线路约270.8公里。据中铁三局现场铺轨负责人王植介绍，铺轨施工中采用了我国自主研发设计和制造的CCPG500A型铺轨机。自主研发的轨道铺设信息化系统，能够全天候对铺轨机、长轨运输车、焊轨车等设备的运行状态及作业位置进行监控和统一调度指挥，避免交叉干扰，有效提高了铺轨速度。据国铁太原局相关人士介绍，集大原高铁全线铺轨完成后，他们将加快组织联调联试、运行试验及初步验收、安全评估等后续工作，预计今年年底具备开通条件。

(责编：王震、李楠桦)

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