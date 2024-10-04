人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

平陆运河企石枢纽泄水闸闸墩顺利封顶

2024年10月04日08:55 | 来源：中国新闻网
小字号

中新网钦州10月4日电(记者 杨陈)平陆运河集团3日介绍，近日平陆运河企石枢纽泄水闸闸墩全部顺利封顶，标志着企石枢纽泄水闸闸墩正式进入上部结构施工，为下一步交通桥架设、弧形工作闸门金属结构安装及泄水闸通水等创造有利条件。

企石枢纽泄水闸共设置6座闸墩，设计混凝土浇筑总方量为8194立方米。施工过程中面临着闸墩施工线性控制、大体积混凝土温度控制和弧形闸门牛腿等各种异形结构施工难度大，以及闸门金属结构与启闭设施埋件安装等多项施工工序交叉作业、施工空间狭小等难题。

为此，由平陆运河集团及长江勘测规划设计研究院、江苏科兴项目管理有限公司、中交一航局等参建单位组成的平陆运河建设管理团队采用整体定制钢模泄水闸墩身和牛腿混凝土浇筑施工工艺，严格把控预埋件安装精度、钢筋间距、保护层等质量指标，保障模板垂直度，避免错台等质量通病，不断优化施工工艺，提高施工效率。

下一步，平陆运河建设管理团队将锚定企石枢纽全年施工目标，抢抓旱季施工高峰期，加快推进船闸主体结构混凝土浇筑及一期导流占压的上下游引航道等结构物的施工。

(责编：王震、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国庆假期第二日人员流动量超2.8亿人次 各地多措并举保障民众安全出行
　　人民网北京10月3日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月2日（国庆节假期第二日），全社会跨区域人员流动量28366.8万人次，环比下降14.4%，比2023年同期增长4.1%，比2019年同期增长15%。 铁路方面，铁路客运量1823.8万人次，环比下降15%，比2023年同期增长6.9%，比2019年同期增长25.8%。…
“两新”成效不断显现 释放高质量发展新动能
　　报废旧车并购买新能源新车可获得最高2万元补贴、农业机械报废补贴标准提高、老旧电梯纳入“两新”工作范围……随着大规模设备更新和消费品以旧换新工作不断深入，消费市场潜力不断释放，持续助力经济回升向好。 此前印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》提出，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”工作。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部