中新网钦州10月4日电(记者 杨陈)平陆运河集团3日介绍，近日平陆运河企石枢纽泄水闸闸墩全部顺利封顶，标志着企石枢纽泄水闸闸墩正式进入上部结构施工，为下一步交通桥架设、弧形工作闸门金属结构安装及泄水闸通水等创造有利条件。

企石枢纽泄水闸共设置6座闸墩，设计混凝土浇筑总方量为8194立方米。施工过程中面临着闸墩施工线性控制、大体积混凝土温度控制和弧形闸门牛腿等各种异形结构施工难度大，以及闸门金属结构与启闭设施埋件安装等多项施工工序交叉作业、施工空间狭小等难题。

为此，由平陆运河集团及长江勘测规划设计研究院、江苏科兴项目管理有限公司、中交一航局等参建单位组成的平陆运河建设管理团队采用整体定制钢模泄水闸墩身和牛腿混凝土浇筑施工工艺，严格把控预埋件安装精度、钢筋间距、保护层等质量指标，保障模板垂直度，避免错台等质量通病，不断优化施工工艺，提高施工效率。

下一步，平陆运河建设管理团队将锚定企石枢纽全年施工目标，抢抓旱季施工高峰期，加快推进船闸主体结构混凝土浇筑及一期导流占压的上下游引航道等结构物的施工。

(责编：王震、李楠桦)

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