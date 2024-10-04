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果香四溢、禾谷满仓 希望的田野上绘就丰收画卷

2024年10月04日09:07 | 来源：央视网
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央视网消息：金秋时节，果香四溢，禾谷满仓，在希望的田野上一派喜人的丰收景象。田野阡陌间的五彩画卷是对耕耘的致敬，对收获的礼赞。呼伦贝尔是内蒙古大豆主产区，也是我国纬度最高的大豆种植区之一，2024年大豆整体种植面积达1396万亩。眼下，正陆续成熟，迎来丰收季。

在呼伦贝尔甘河农牧场的大豆田里，6台大型收割机在金色的田野里繁忙作业，这里地势开阔，每台收割机每天可收割1000亩大豆。

在莫力达瓦达斡尔族自治旗，522万亩大豆田也披上了金黄的盛装。随着联合收割机在田间驶过，一垄垄大豆转眼间就被收割、脱粒。

记者从内蒙古农牧部门获悉，2024年，呼伦贝尔大豆整体种植面积达1396万亩，占全国总面积的8%左右。预计到10月中旬，将完成收获。

50万亩玉米迎丰收 单产提升显著

眼下，河南新乡卫辉市50万亩玉米陆续进入收割期。2024年，当地通过技术集成推广，有效提升玉米单产，并采取多种措施，确保玉米颗粒归仓。

在卫辉市唐庄镇的一处玉米种植地，这里种植的2000多亩玉米已经成熟。收割机田间穿梭，伴随着机械的轰鸣，收割下来的玉米很快装满了运粮车。

2024年，卫辉市依托玉米单产提升项目，集成推广灭茬播种、合理增密、密植滴灌精准调控等关键技术，玉米单产显著提升。

为确保秋粮颗粒归仓，农机部门提前对全市1万余台农机具进行检修，建成10个粮食烘干点，日烘干能力1752吨。同时，农技人员定期深入田间，为农户提供指导服务。据了解，当地玉米收获工作将于10月上旬全面完成。

长枣迎来大面积丰收 热销国内外

这几天，宁夏银川灵武市的6.8万亩长枣迎来了大面积丰收，村民们正抓紧采摘。近年来，灵武市持续开发品质好、产量高的品种，不断拓宽销售渠道，长枣远销国际市场。

这是灵武市东塔镇的万亩长枣种植基地，成片的枣树郁郁葱葱，红彤彤的大枣缀满枝头。果农们带着竹筐、梯子等工具穿梭在枣林里，加紧采摘、分拣、打包，再运往交易市场。

在交易市场，果农们将一车车长枣运抵，然后通过批发商发往全国各地。此外，当地还借助网络平台进行销售。

近年来，灵武市持续开发品质好、产量高的畅销品种，不断拓宽销售渠道，长枣远销泰国、迪拜等国际市场。

(责编：王震、李楠桦)
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