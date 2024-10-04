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30亿千瓦、460万公里、102.44万户……多维度“数”读发展成效

2024年10月04日09:09 | 来源：央视网
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央视网消息：国家发展改革委消息，各地各部门加大协调推进力度，强化资金和要素保障。“十四五”规划102项重大工程实施取得重要进展，成效显著。

现代能源体系不断完善。海上风电装机规模连续三年位居世界第一。全国发电装机超过30亿千瓦，其中，风电和太阳能发电装机超越煤电，能源电力结构绿色低碳转型成效显著。核电在运装机规模达到5808万千瓦。

绿色发展系统推进。青藏高原、长江、黄河等重要生态系统保护和修复重大工程建设稳步推进，全国自然保护地面积占陆域国土面积约18%。全国约80%的粗钢产能已完成全流程或重点工程超低排放改造，实现全球钢铁行业最大规模超低排放改造。大气污染防治重点区域基本完成平原地区取暖散煤替代。

城乡发展统筹推进。开工改造城镇老旧小区19.5万个，更新改造城市燃气等老化管道约21万公里。全国农村公路达到460万公里，农村自来水普及率达到90%，实现51.2万个行政村“村村通宽带”，全国农村卫生厕所普及率达到75%左右。

民生工程稳步实施。高校办学承载能力不断提升，养老机构护理型床位不断增加。“十四五”以来，完成困难重度残疾人家庭无障碍改造102.44万户，共有159.6万人次残疾儿童得到康复救助服务。

(责编：王震、李楠桦)
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