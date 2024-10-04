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科研人员打造“海绵农田” 助力黑土地坡耕地保护利用

2024年10月04日09:25 | 来源：新华社
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记者从中国科学院获悉，“黑土粮仓”科技会战三江示范区团队与北大荒集团合作提出“海绵农田”理念，针对黑土地坡耕地水土流失问题，形成坡耕地水蚀智能防控与综合地力提升技术体系，实现“涝能排、旱能蓄”，为黑土地坡耕地有效保护与高效利用提供科技支撑。

“三江平原地处湿润区，水蚀是导致黑土地坡耕地退化的主要原因。”中国科学院东北地理与农业生态研究所研究员刘焕军介绍，由于坡耕地存在坡度，降水顺坡而下侵蚀黑土，会导致水土流失、低洼内涝、耕层变薄变硬、地块内土壤肥力不均等问题。

友谊农场青年庄小流域坡耕地系统保护利用规划设计图。（中国科学院东北地理与农业生态研究所供图）

对此，团队在北大荒集团友谊农场选择青年庄小流域坡耕地开展综合试验。团队利用天空地立体监测技术，实现了对侵蚀沟、“破皮黄”、“鱼眼泡”等不同类型耕地障碍的智能精准识别，并根据不同类型耕地障碍的特点，实施相应治理措施。

通过直垄改弯垄、两侧排水，配合暗管排水，实现“涝能排”；综合运用可耕作宽埂分段阻水与等高种植，结合改土打破白浆层措施，实现“旱能蓄”；通过草水道降低径流速度、减少养分流失，避免水线发展成侵蚀沟，实现“固土保肥”……

经过近四年的综合试验，青年庄小流域坡耕地由此前跑水、跑土、跑肥的“三跑田”，变成了保水、保土、保肥的“三保田”。团队系统解决了坡耕地水蚀造成的坡面变薄问题和侵蚀沟防治问题，综合提升黑土地地力。

据介绍，这套治理经验目前已推广至北大荒集团友谊农场、曙光农场、北兴农场等9个农场，实现了水分利用效率提高30%，粮食增产5%至22%，水土流失减少70%。（记者张泉）

(责编：王静、赵欣悦)
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