人民网记者 王绍绍

沿着京城中轴线，来一场穿越五千年的旅行；漫步于古镇小巷，体验传统文化的韵味与温度；沉醉于田野之间，感受大自然的鬼斧神工……今年国庆假期迎来消费旺季，各地纷纷推出多项优惠政策，活跃假日经济，激发市场活力。

近期，各地文旅“齐齐发力”，涌现出一批文旅新玩法、新场景，进一步释放消费新潜力。据交通运输部研判，今年国庆假期公众出行主要以外出旅游和返乡探亲为主，预计全社会跨区域人员流动量将达19.4亿人次，日均约2.77亿人次，比去年同期日均增长0.7%，比2019年同期日均增长19.4%。

近期，各地文旅“推陈出新”，通过科技赋能文旅发展。在四川广汉三星堆博物馆，国内首个考古发掘现场实景VR大空间沉浸式体验项目亮相，让游客得以“化身”考古专家，在虚拟世界中亲历三星堆的神秘发掘，感受古蜀文明与现代科技的完美融合；在广东深圳，国庆七天连续上演“天空之城 大有可能”无人机秀，南澳月亮湾广场上方2000架无人机腾空，以夜空为舞台，采用先进无人机技术和灯光效果，打造科技与视觉盛宴；在四川广元，剑门关景区运用大空间追踪技术，融合VR打造《千年奇遇剑门关》，游客佩戴设备即可穿越至古蜀道，亲历五丁开山、三国烽火等场景，为游客带来沉浸式文化之旅。

“科技赋能文旅产业，不仅是对传统文化的简单再现，更是对历史和文明的创新性发展。”业内专家表示，通过虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等智慧引擎的赋能作用 ，沉浸式文旅让“文化+新玩法+科技”深度融合，当下正在成为文旅消费的重要趋势，是新质生产力的典型代表，将推动文旅产业创新和高质量发展。

与此同时，成都、上海、广州、武汉、保定等多地积极响应，携手平台与商家联合推出了大规模国庆促销项目，涵盖了餐饮美食、酒店住宿、休闲娱乐活动以及热门景点门票等多个消费领域，通过实实在在的优惠，让消费者享受到高品质且高性价比的出游体验，有效带动区域文旅经济的消费热度。

旅游平台数据显示，假期首日多地景区门票售罄，国内景区门票订单量同比去年增长37%，民宿预订量同比增长55%。

此外，“生态游”作为今年国庆黄金周一大亮点，成为了众多游客的热门选择。文化和旅游部与国家林业和草原局此前联合推出14条特色生态旅游线路，线路以国家公园、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园等为基础，结合交通干线进行串联，既有经典旅游产品，又有新兴旅游热线，也有创新业态组合，为游客提供了更加丰富多样的旅游选择。

江苏滨海湿地生态旅游线，以鸟类迁徙线路为特色，北起连云港北固山森林公园，南至南通启东圆陀角湿地，融合了休闲、科普、康养等多种消费场景，游客沿途可赏碧海、观鸟群、听鹿鸣，尽享沿海风光，体验生态旅游新风尚；四川大熊猫寻踪生态旅游线路，环串成都繁育基地、都江堰保护中心、青城山、卧龙、黄龙、九寨沟等名胜古迹，游客可以近距离探秘熊猫栖息地，领略藏族、羌族民族风情，体验生态科普，沉浸式体验大熊猫文化。

“生态游鼓励游客在旅游过程中尊重自然、保护生态，减少对自然资源的破坏。”业内专家表示，这种旅游方式有助于推动旅游业的绿色转型，促进自然环境的保护和恢复。

上述专家建议，各地应在完善旅游公共服务体系的基础上，深入挖掘自身资源禀赋，以特色文化赋能景区建设，打造高品质、多样化、个性化的文旅产品。此外，可以举办各类赛事、演唱会、文化节庆等活动，吸引游客参与并延长停留时间，将“流量”有效转化为“留量”，为文旅市场的持续繁荣奠定坚实基础。

(责编：王震、高雷)

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