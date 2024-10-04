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六部门出台意见加强煤炭清洁高效利用

2024年10月04日11:53 | 来源：新华网
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新华社北京10月4日电（记者陈炜伟）国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、国家能源局近日联合印发《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》。

意见从构建绿色协同的开发体系、安全环保的生产体系、清洁完善的储运体系、多元高效的使用体系等4个方面部署了15项重点任务和具体措施，并明确了相关保障措施，推动全面加强煤炭开发、生产、储运、使用全链条各环节清洁高效利用。

意见明确，到2030年，煤炭绿色智能开发能力明显增强，生产能耗强度逐步下降，储运结构持续优化，商品煤质量稳步提高，重点领域用煤效能和清洁化水平全面提升，与生态优先、节约集约、绿色低碳发展相适应的煤炭清洁高效利用体系基本建成。

国家发展改革委有关负责人表示，下一步，国家发展改革委将会同有关部门加强统筹协调，强化政策支持，开展评估督导，指导督促各地各有关方面因地制宜细化政策措施，认真抓好文件贯彻落实，切实提升煤炭清洁高效利用水平，更好支撑保障高质量发展，助力实现碳达峰碳中和目标。

(责编：王静、赵欣悦)
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