新华社北京10月4日电（记者韩佳诺）国家统计局日前发布的新中国75年经济社会发展成就系列报告显示，75年来，党和国家始终高度重视妇女儿童事业发展，中国妇女儿童地位发生翻天覆地的巨大变化，妇女儿童健康状况极大改善。

妇幼健康服务体系不断加强。自1950年起，在城乡逐步建立以妇幼保健机构为核心、以基层医疗卫生机构为基础、以大中型综合医院专科医院和相关科研教学机构为支撑，具有中国特色的妇幼健康服务网络。党的十八大以来，妇幼保健服务网络逐步嵌入覆盖14亿人口的医疗保障网和覆盖城乡的三级医疗保健网。全国妇幼保健机构由1950年的426个增加到2022年的3031个，儿童医院由1983年的25个增加到2022年的151个，我国被世界卫生组织列为妇幼健康高绩效的10个国家之一。

妇幼保健服务能力持续提高。2023年，孕产妇系统管理率、产前检查率、孕产妇住院分娩率和产后访视率分别为94.5%、98.2%、99.95%和97.0%，分别比1996年提高29.0个、14.5个、39.25个和16.9个百分点。2022年，新生儿访视率、3岁以下儿童系统管理率和7岁以下儿童健康管理率分别为96.7%、93.3%和94.9%，分别比1996年提高15.3个、31.9个和32.2个百分点。

妇女儿童健康水平大幅提升。2020年，妇女平均预期寿命为80.88岁，比1981年提高了11.61岁。孕产妇死亡率持续降低，城乡差距不断缩小，孕产妇死亡率由1990年的88.8/10万下降至2023年的15.1/10万，城市和农村孕产妇死亡率分别为12.5/10万和17.0/10万，城乡孕产妇死亡率之比由1990年的1：2.2下降至2023年的1：1.4。全国新生儿死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别由1991年的33.1‰、50.2‰和61.0‰下降至2023年的2.8‰、4.5‰和6.2‰。

(责编：王静、赵欣悦)

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