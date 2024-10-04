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西渝高铁华蓥山隧道正洞掘进突破4000米

2024年10月04日11:54 | 来源：新华网
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新华社北京10月4日电 记者4日从中国铁建股份有限公司获悉，由中铁十五局承建的西渝高铁全线关键控制性工程华蓥山隧道正洞掘进突破4000米，为西渝高铁全线通车打下坚实基础。

据中铁十五局该项目负责人介绍，华蓥山隧道为单洞双线隧道，全长12.15公里，属于特长隧道，是西渝高铁一级高风险隧道，存在岩溶富水、煤层采空区、软岩大变形等复杂地质特征，施工难度大、风险高。施工人员采用了先进的隧道施工设备和工艺工法，确保了项目建设安全可控。

西渝高铁是西安到重庆的高速铁路，设计时速350公里，是我国“八纵八横”高速铁路网中京昆通道和包（银）海通道的重要组成部分。建成后将与已建成运营的成都至重庆高铁、郑州至重庆高铁等多条线路连通，推动中西部地区路网结构进一步完善。

(责编：王静、赵欣悦)
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