李延霞

记者日前从交通银行获悉，今年前8个月，交行已发放制造业贷款超8000亿元，为近6万户制造业企业提供融资支持。

据介绍，近年来，交行先后推出支持制造强国及深化制造业金融服务助力推进新型工业化等行动方案。围绕人工智能、新能源汽车、5G、集成电路、工业机器人等20个新兴产业重点领域，深化行业研究，制定针对不同细分行业的专项授信策略指引，不断提升服务经济高质量发展的能力。

交行明确把科技金融作为“十四五”重点打造的业务特色优势，出台科技金融行动方案，着力提高对国家重大科技任务和科技型中小企业金融支持的质效。

截至今年6月末，交行服务的科技型企业授信客户较上年末增长16%，“专精特新”中小企业贷款增长38%，为战略性新兴产业提供超8600亿元贷款支持。（记者李延霞）

(责编：王静、赵欣悦)

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