工业和信息化部近日发文提出，推进钢铁行业主体设备大型化、智能化、绿色化改造，实施超低排放改造和能效提升，到2027年，80%以上钢铁产能完成超低排放改造，30%以上钢铁产能达到能效标杆水平，关键工序数控化率达到80%。

工业和信息化部发布的《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，对石化化工、钢铁、有色金属等27个重点行业，工业软件、工业网络、绿色节能设备和安全应急装备等四个重点领域提出了设备更新目标和重点方向。

其中，钢铁行业将以铁矿采选升级改造、减污降碳改造、数字化转型改造、工艺装备升级改造、工业操作系统升级改造、工业软件升级改造等六方面作为重点方向。

在数字化转型改造方面，将开展先进成熟的数字化应用改造、智能制造工厂建设和优秀应用场景推广，支持建设钢铁行业数字化转型关键共性技术创新平台；在工艺装备升级改造方面，将加快淘汰低效率、高能耗、高污染工艺和设备，推动洁净钢冶炼等先进生产工艺技术改造，推进检验检测设备和仪器仪表更新。（记者王悦阳）

(责编：王静、赵欣悦)

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