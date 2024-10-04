新华社北京10月4日电（记者严赋憬）国家数据局近日发布消息，研究起草了《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》，向社会公开征求意见。指导意见提出研究制定《国家数据标准体系建设指南》，加快推动数据资源、数据技术、数据流通利用、数据基础设施等标准规范研制。

数据产业是利用现代信息技术对数据资源进行产品或服务开发，并推动其流通应用所形成的新兴产业，包括数据采集汇聚、计算存储、流通交易、开发利用、安全治理和数据基础设施建设等。指导意见提出到2029年，数据产业规模年均复合增长率超过15%，数据产业结构明显优化等目标。

为促进数据合规流通交易，指导意见明确鼓励探索多元化数据流通交易方式，支持数据交易机构、数据流通交易平台互认互通。在关键核心技术方面，指导意见提出大力推动云边端计算技术协同发展，形成适应数据规模汇聚、实时分析和智能应用的计算服务能力。加强可信存储技术研发，支撑规模化、实时性跨域数据存储和流动，提高智能存储使用占比。

(责编：王静、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经