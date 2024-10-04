“这些孩子待人真亲”“很专业、很认真、很耐心”“年轻人喜欢的美甲，也让长辈们‘指上生花’”……国庆长假前夕，在山东青岛的一间养老机构里，87岁的谭爷爷向人民网《财米油盐》展示他写给“青春养老人”的感谢信。

今年“毕业季”，我国首届养老专业本科生毕业受到许多养老机构“抢聘”。这批“与老人为伴，以养老为业”的年轻人也被冠以“青春养老人”的称呼。

“选择养老服务行业，不仅是因为家人看好我国大健康产业的未来发展，也是因为我个人性格外向，喜欢与人沟通交往，和爷爷奶奶在一起时很‘解压’。”今年7月入职的林曼青是山东女子学院首批养老服务管理专业本科毕业生，目前在上述养老机构从事营销工作。

截至2023年年底，我国65岁及以上的老年人口已达2.1亿，约占总人口的14.9%。人口老龄化趋势下，养老服务需求也逐渐向多样化、高品质化发展转变。

2019年10月，教育部等七部门联合发文，鼓励引导普通本科高校设置家政学、老年医学等养老相关专业。2020年9月，山东女子学院和上海工程技术大学成为全国首批设立养老服务相关专业并于当年招生的本科院校。数据显示，今年“毕业季”，供上述两所学校96名养老专业本科毕业生选择的岗位共超过520个，平均每名毕业生对应5个岗位。

山东女子学院社会与法学院院长闫小红介绍，区别于专科培养方案，养老服务管理专业的本科生在学习专业技能的基础上，还增加综合协调、政策分析、理论应用等相关课程。

她透露，目前这一专业颇受学生家长欢迎。今年“开学季”，学院新成立的健康养老学院就迎来“养老服务管理”和“健康服务与管理”两个专业的473名本科新生。

人民网《财米油盐》还了解到，尽管当前养老服务人才规模不断扩大，但行业“留才难”的痛点仍然存在，亟待求解破题。

山东女子学院养老服务管理专业负责人陈姝君告诉记者，根据学校跟踪统计，问题主要集中在相关岗位不够多元、薪资待遇有待提升、社会认知存在偏差等3方面。

“传统观念会将养老服务管理与传统护理工作划等号，但其实这个学科内容丰富多元，毕业颁发的是管理学学位。”陈姝君说。

泰康之家儒园助理总经理陈科表示，为吸引更多“青春养老人”加入养老事，其所在机构在薪酬、培训、晋升等多方面也在持续努力，提高对人才的吸引力。

“我希望通过专业所学，帮助更多长辈过上更高品质的晚年生活，也让更多年轻人看到养老行业的价值和意义。”林曼青说。

随着新一批“青春养老人”走上工作岗位，银发经济不仅被注入了新鲜血液，也有望培育出一批助推行业高质量发展的中坚力量。相信在需求、政策、人才的相向协同下，更多“青春养老人”必将在这份有爱的事业里发挥各自潜能，实现人生价值！

总策划：孙海峰 杨义

制片人：章斐然 谢婷 邢强

监制：吕骞

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文字：方经纶 实习生杨菁菁

摄像：乔姝

剪辑：田奥勋 石雪

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专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、高雷)

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