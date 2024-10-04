人民网北京10月4日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月3日（国庆节假期第三日），全社会跨区域人员流动量28330万人次，环比下降0.1%，比2023年同期增长4.3%，比2019年同期增长17.2%。

公路方面，10月3日公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）26171万人次，环比持平，比2023年同期增长3.9%，比2019年同期增长17%。其中高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量22696万人次，环比增长0.4%，比2023年同期增长3.8%，比2019年同期增长45.7%；公路营业性客运量3475万人次，环比下降2.7%，比2023年同期增长4.7%，比2019年同期下降48.9%。

铁路方面，10月3日铁路客运量1760.2万人次，环比下降3.5%，比2023年同期增长8%，比2019年同期增长27.6%。自铁路黄金周运输启动以来，全国铁路旅客发送量已连续4天超1700万人次，运输安全平稳有序。

民航方面，10月3日民航客运量219万人次，环比下降5%，比2023年同期增长12.5%，比2019年同期增长16.7%。

水路方面，10月3日水路客运量179.8万人次，环比增长29%，比2023年同期增长26.7%，比2019年同期下降25.1%。

进入假期第四天，各地继续全力做好交通运输服务保障、物流保通保畅工作。

在黑龙江，交通运输部门在保障长途客运、旅游包车等市场需求外，指导各地加大运力投放，开通牡丹江至镜泊湖、齐齐哈尔至扎龙等旅游专线线路113条。指导汽车租赁企业优化哈尔滨、牡丹江、鸡西等城市网点车辆投放比例，多渠道满足游客个性化出行需求。统筹做好城乡交通运力与铁路列车、民航班机等信息共享和衔接，科学安排城市轨道交通、城市公交和出租汽车运力。针对易拥堵收费站和易拥堵服务区，组织人力，及时排查疏通堵点，采取应急措施，严防长时间、长距离堵车、排队等情况的发生。提升公路服务质量。实施高标准日常养护，提供更加温馨、文明、整洁、舒适的服务区服务环境。具备条件的充电桩全部投入使用，在13个服务区增设移动充电枪共71个。

在河南，当地交通运输厅高度重视国庆假期运输服务保障和安全生产工作，提前分析研判，固化运行机制，压实工作责任，强化督导检查，全力确保各项工作平稳有序。一是强化交通物流保通保畅。加强重点枢纽、主要通道的运行监测，加强12328+三级调度，及时解决物流受阻问题，确保交通物流高效畅达。

二是做好综合运输组织。加大运力投入，指导道路客运企业加强客流研判、科学调配运力，对重点城市、热门景区开通定制客运、“点对点”包车等服务，满足群众个性化出行需求。结合农村地区群众出行、乡村旅游实际，适当加密班次、延长运营时间，保障农村地区群众出行需求。强化协同配合，加强与铁路、民航等部门的协作，强化车辆、航班等信息共享，指导公交、地铁加强与民航、铁路的换乘衔接。

三是做好重点物资运输服务保障。加强应急运力储备，做好“三秋”工作，实行“三秋”生产农机运输车辆等大件运输许可网上即接即办即批，在各高速公路收费站设置绿色通道，延续执行“凭跨区作业证的农机运输车辆一律免费快速放行”政策，对没有携带跨区作业证的农机运输车辆，“容缺办理、免费快速放行”，确保跨区作业农机运输通行顺畅。

(责编：王震、高雷)

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