位于山东聊城经济技术开发区的乖宝宠物食品集团，近日又拿下一笔来自英国的订单。公司进出口运营部欧洲市场负责人王丽说，在欧洲国家的宠物食品行业，乖宝集团的知名度可以跻身前5位。

今年上半年，乖宝集团实现营业收入24.27亿元，同比增长17.48%。乖宝的高速增长，是山东宠物产业良性发展的一个缩影。作为传统农业大省，山东同样也是宠物产业大省。记者从山东省畜牧兽医局了解到，自2018年以来，山东饲料企业数量、产量、产值连续5年保持全国第一；兽药企业数量、产值连续22年稳居全国第一。

乖宝宠物食品集团技术人员正在调试新引进的加工设备。（新华社发）

在山东，不少宠物行业企业已具备较高的自动化水平。走进位于山东滕州市的山东辛化硅胶有限公司生产车间，只见自动化生产线上，为数不多的工人正对猫砂等产品进行灌装、检查、封装。在这里，每天会有大约40个集装箱的货物发往全球。

山东辛化硅胶有限公司副总经理房宽说，公司主打产品水晶猫砂的全球市场占有率近40%，主要出口至美国、德国、意大利。为提高生产效率，他们购置了机器人码垛机、自动输送包装机等设备，新上16条自动无人智能包装生产线。近年来，公司先后被评为国家级制造业单项冠军示范企业、国家级专精特新“小巨人”企业。

山东辛化硅胶有限公司的智能化生产线。新华社记者 邵鲁文 摄

今年以来，宠物用品消费表现出较强的韧性。海关总署数据显示，1至7月，我国宠物食品累计出口量同比增长28.58%，累计出口额同比增长23.82%。

“宠物产业链条上的各个环节都在蓬勃发展，‘它经济’正呈现出巨大增长空间。”山东财经大学工商管理学院副教授张晴说，作为工业和农业大省，山东发展宠物产业具备两方面优势：一方面，山东是宠物食品原材料鸡肉、鸭肉、动物骨粉、蔬菜、各类淀粉作物的主要生产加工地区；另一方面，山东工业生产基础较好，培育了一批生产自动化、信息化程度较高的企业。

行业蓬勃发展，在山东一些地市，宠物产业正加速形成聚集。在泰安市岱岳区范镇国泰民安宠物食品全链条产业园，泰宠宠物、菲凡宠物、国宠宠物等多家企业的产品不断销往全国各地和海外市场。范镇党委书记刘明坤说，2021年，范镇只有两家宠物食品企业，年产值7910万元；今年，当地宠物食品企业增至5家，1至8月实现产值5亿元，全年产值有望突破8亿元，还有多家宠物食品企业即将落地，产业集群的规模效应正逐步显现。

宠物产业高质量发展，离不开科技创新和人才的支撑。山东省畜牧兽医局副局长李新介绍，山东现有饲料兽药领域院士工作站、工程中心、研发中心等创新平台90余个，数量位居全国前列。近5年，山东参与制定饲料国家标准和行业标准25项、团体标准70余项，获批新饲料、新兽药证书130余件，占全国的三分之一。

“山东不少企业生产的宠物食品、用品已经在全球市场获得了较好的口碑，产业也在向高质量发展转变。未来，优质的产能以及产品还会保持较高速增长，企业需要持续提升产品质量和创新水平，推动行业平稳、健康发展。”山东省宠物行业协会会长安中平说。（记者邵鲁文）

(责编：白宇、卫嘉)

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