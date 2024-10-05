本报北京10月4日电 （记者林丽鹂）全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心日前发布数据显示：截至目前，我国制造业企业总量突破600万家。我国制造业企业的规模和质量逐步提升，国家政策促进经济结构优化升级的效果逐渐显现。

据统计，截至目前，我国制造业企业总量达603万家，较2023年底增长5.53%，其中与战略性新兴产业有关的企业51.53万家，占制造业企业总量的8.55%，较2023年底增长6.35%。

分地区来看，东部地区制造业企业总量387.2万家，占制造业企业总量的64.21%。广东、浙江、江苏、山东、河北等五省制造业企业合计339.05万家，占制造业企业总量的56.22%。

中部地区制造业企业总量113.39万家，占制造业企业总量的18.8%。1至8月，中部地区新增制造业企业6.97万家，与2023年底相比增长6.55%，与其他地区相比增幅最大。

西部地区制造业企业总量75.59万家，占制造业企业总量的12.54%。1至8月，西部地区新增制造业企业3.76万家，与2023年底相比增长5.23%。

东北地区制造业企业总量26.83万家，占制造业企业总量的4.45%。1至8月，东北地区新增制造业企业0.99万家，与2023年底相比增长3.87%。

《 人民日报 》（ 2024年10月05日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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