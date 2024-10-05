本报记者 张文豪

河南省光山县东岳村电商服务中心内，村民杨长太（右）和助手在直播卖货。

花 伟摄（影像中国）

日前召开的中共中央政治局会议强调，“要切实抓好粮食和农业生产，关心农民增收”。眼下正值秋收时节，在河南省光山县，田间飘来阵阵稻香。东岳村的村民们又拿起手机，面对镜头，向广大网友推介起自家的农产品。

2019年9月17日，习近平总书记到光山县文殊乡东岳村考察时强调，要积极发展农村电子商务和快递业务，拓宽农产品销售渠道，增加农民收入。

完成脱贫攻坚任务后，光山县继续巩固和拓展脱贫攻坚成果，积极推动农村电商蓬勃发展。

“大家好，这是今年的新米，9月初刚收上来……”10月2日晚，在东岳村电商服务中心，村民杨长太正在进行电商直播。

面前的台子上，摆着山茶油、红薯粉条、咸麻鸭蛋等农特产品。“大米有没有小包装的？”一名网友留言。“有的。”杨长太拿起1公斤装的产品，“今晚拍下，明天发货，后天就能上餐桌！”

“农场用的优质稻种，政府还有补贴。”杨长太说，大米品质好，市场销路不错，今年中秋节假期，大米网上销售近1000单，卖到了江苏、广东、四川等地。“以前自家种水稻，一斤大米只能卖2元多，现在成立了家庭农场，水稻实现了规模化生产加工，还获得了‘三品一标’认证，一斤大米可以卖到5元以上。”

如今在东岳村，电商为农产品开辟了新市场，村里60%的农产品通过网络进行销售，销售额累计突破1500万元。

“这几年，村里增设物流快递网点，成立电商服务中心，我们购置了3套专业直播设备，培育乡村主播，让村民们学着用好手机这个新农具、干好直播这个新农活。”东岳村党总支书记杨长家说，“村里还引入‘文化产业特派员’，挖掘乡村文化和产业潜能，设计包装了一批农特产品，提升产品附加值。”

10月2日上午，在东岳村余粮乡创运营中心，富有地方特色的农产品和文创产品吸引了不少游客前来选购。村民崔红梅正在进行国庆专场直播。“这款红茶是我们村的经典产品，大家看到的是今年设计的新包装……”在她身后，“有盐在先”油条挂面、“东岳土烧”等特产包装新潮，引人注目。

运营中心不远处，去年新建的蓝莓园绿意盎然，村民在给一丛丛树苗浇水管护。东岳村文化产业特派员高慧慧说，蓝莓园采取多元化合作，联农带农促增收，今年6月，蓝莓首次上市便一售而空，“预计明年产量更好，到时会考虑把产品搬到线上。”

据了解，光山县积极发展农村电商，目前已建成63家农特产品直播基地和公共直播间、239个村级电商服务和快递网点。今年9月，光山县入选首批全国农村电商“领跑县”，越来越多村民把手机变成新农具，把名特优新农产品送向更远的地方。

《 人民日报 》（ 2024年10月05日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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