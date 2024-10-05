人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

河南省光山县脱贫后继续发展农村电商——

“用好手机这个新农具”

本报记者 张文豪
2024年10月05日06:12 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　河南省光山县东岳村电商服务中心内，村民杨长太（右）和助手在直播卖货。
　　花 伟摄（影像中国）

　　日前召开的中共中央政治局会议强调，“要切实抓好粮食和农业生产，关心农民增收”。眼下正值秋收时节，在河南省光山县，田间飘来阵阵稻香。东岳村的村民们又拿起手机，面对镜头，向广大网友推介起自家的农产品。

　　2019年9月17日，习近平总书记到光山县文殊乡东岳村考察时强调，要积极发展农村电子商务和快递业务，拓宽农产品销售渠道，增加农民收入。

　　完成脱贫攻坚任务后，光山县继续巩固和拓展脱贫攻坚成果，积极推动农村电商蓬勃发展。

　　“大家好，这是今年的新米，9月初刚收上来……”10月2日晚，在东岳村电商服务中心，村民杨长太正在进行电商直播。

　　面前的台子上，摆着山茶油、红薯粉条、咸麻鸭蛋等农特产品。“大米有没有小包装的？”一名网友留言。“有的。”杨长太拿起1公斤装的产品，“今晚拍下，明天发货，后天就能上餐桌！”

　　“农场用的优质稻种，政府还有补贴。”杨长太说，大米品质好，市场销路不错，今年中秋节假期，大米网上销售近1000单，卖到了江苏、广东、四川等地。“以前自家种水稻，一斤大米只能卖2元多，现在成立了家庭农场，水稻实现了规模化生产加工，还获得了‘三品一标’认证，一斤大米可以卖到5元以上。”

　　如今在东岳村，电商为农产品开辟了新市场，村里60%的农产品通过网络进行销售，销售额累计突破1500万元。

　　“这几年，村里增设物流快递网点，成立电商服务中心，我们购置了3套专业直播设备，培育乡村主播，让村民们学着用好手机这个新农具、干好直播这个新农活。”东岳村党总支书记杨长家说，“村里还引入‘文化产业特派员’，挖掘乡村文化和产业潜能，设计包装了一批农特产品，提升产品附加值。”

　　10月2日上午，在东岳村余粮乡创运营中心，富有地方特色的农产品和文创产品吸引了不少游客前来选购。村民崔红梅正在进行国庆专场直播。“这款红茶是我们村的经典产品，大家看到的是今年设计的新包装……”在她身后，“有盐在先”油条挂面、“东岳土烧”等特产包装新潮，引人注目。

　　运营中心不远处，去年新建的蓝莓园绿意盎然，村民在给一丛丛树苗浇水管护。东岳村文化产业特派员高慧慧说，蓝莓园采取多元化合作，联农带农促增收，今年6月，蓝莓首次上市便一售而空，“预计明年产量更好，到时会考虑把产品搬到线上。”

　　据了解，光山县积极发展农村电商，目前已建成63家农特产品直播基地和公共直播间、239个村级电商服务和快递网点。今年9月，光山县入选首批全国农村电商“领跑县”，越来越多村民把手机变成新农具，把名特优新农产品送向更远的地方。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月05日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
坚守使命 国庆我在岗
　　
文化资源焕新加速推动区域文旅体验升级
　　人民网北京10月4日电 （焦磊）当前，焕新经典文化资源，推动区域文旅融合，正成为提升美好生活体验的新方式。在北京，大运河作为历史文化与现代生活融合的典型区域，国庆期间通过运河西岸美好生活节活动等方式，吸引了众多市民、游客以及文化爱好者来到现场“打卡”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部