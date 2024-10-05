原标题：天津：“红马甲”护航节日用电安全

国庆假期，天津海河沿岸人流如织，海河游船成为游客打卡热门地点。10月3日一早，国家电网天津电力心连心（城东九队）共产党员服务队队员刘子帅和吴奇背起工具包，直奔位于天津河东区的金阜码头。

“流光溢彩的海河夜景吸引着各地游客，对供电可靠性和用电安全是一次考验。”刘子帅拿出局部放电检测仪，吴奇在一旁认真记录，对码头周边供电设施进行全面“体检”。

今年5月，金阜码头等首批游船码头工程如期顺利通过验收并通航。“这个假期是投运后我们迎来的又一个人流高峰期。看到‘红马甲’，我们就踏实了。”金阜码头负责人陈远雷说。

“局部放电检测值正常，设备运行良好。”刘子帅和吴奇检查完毕后，又马不停蹄赶往下一个检查点。队员们对海河沿线灯光照明涉及的7条供电线路开展巡视，沿电缆路径做好隐患排查，确保国庆期间海河沿线特色文旅活动用电安全可靠。

而在距离金阜码头100公里开外的盘山供电服务中心，李女士在身着“红马甲”的国家电网天津电力心连心（蓟州三队）共产党员服务队队长苏朝阳引导下，给爱车充电。充电间隙，李女士走进营业厅内的车主之家，不禁感叹：“没想到这里按摩椅、充电宝、自助购物机一应俱全，体验太棒了。”

假期来临，盘山风景区游客充电需求激增。“我们利用盘山供电服务中心停车位、营业厅等现有资源，推动盘山景区‘站所合一’建设，把充电站搬进了供电所，缓解景区充电压力。”苏朝阳介绍。据了解，国网天津蓟州公司已完成覆盖盘山、郭家沟、梨木台景区沿线83座充电站605台充电桩巡检，以及配套电网线路缺陷隐患排查。发布蓟州区电动汽车自驾指南和充电攻略，方便新能源车主规划出行路线、错峰充电。

此外，国网天津电力充分发挥党员先锋模范作用，组织共产党员服务队细化网格服务，与景区景点、交通运输等重要客户建立24小时联络机制，全力保障节日期间供电优质服务和用电安全可靠。

（本报记者 刘 茜 王艺钊 董山峰）

(责编：王连香、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经