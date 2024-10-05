本报记者 李建斌 杨珏

原标题：山西古树名木超10万株

本报太原10月4日电（记者李建斌、杨珏）晋祠周柏、古县千年牡丹、北岳恒山悬根松、沁源灵空山九杆旗……记者9月30日从山西省林业和草原局获悉，第二次全国古树名木资源普查结果显示，山西古树名木超过10万株。其中，古树群256处8万余株；散生古树名木2.4万株。树龄在1000年以上的古树1200余株。

古树名木既是一地标志性景观，也是一城生态名片。山西是中华文明的重要发祥地之一，历史文化悠久，古树名木数量多、种类丰富，侧柏、国槐、油松、枣树、榆树都是山西常见的乡土树种。古树名木作为唯一有生命的活文物，见证了中华上下五千年文明发展历程，与一处处弥足珍贵的历史遗产共同记录了山西博大精深的人文发展史、生态变迁史和文化传承史。

在中国最美古树和全国“双百”古树评选活动中，山西省的泽州黄栌、原平楸树、永济麻栎、和顺元宝槭、沁水紫丁香5株古树被评为“中国最美古树”。在全国100株最美古树和100个最美古树群推选结果中，山西有6株古树、3个古树群入选。

如何提升古树名木的“含绿量”，丰富古树名木的“含金量”？山西省林草局推出了古建华章与彩塑满堂晋北线、楼阁飞云与神仙洞天晋南线、神奇上党与绝美造像晋东南线3条古树名木旅游路线，邀请游客踏上文化探访与自然巡礼之路，与古树对话。

(责编：王连香、杨迪)

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