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邮政快递业高质量发展迈出新步伐

2024年10月05日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：邮政快递业高质量发展迈出新步伐

“起飞！”9月中旬，一架满载50吨货物的快递全货机从杭州萧山国际机场起飞，前往匈牙利首都布达佩斯。该航班每周运行2班，去程主要运载跨境电商平台包裹及电子配件，回程将带回汽车零配件等货物。

近年来，邮政快递业着力构建“枢纽+通道+网络”的现代寄递服务网络体系，积极融入综合交通运输体系，基本建成了覆盖全国、深入乡村、通达全球的邮政快递服务网络。在这张邮政快递服务网络上，有近200架全货机翱翔于蓝天，27万多辆快递服务汽车疾驰在街巷，41.3万处各类营业网点遍布城乡，近3000个各类分拨中心每天处理超4亿件快件……

国家邮政局数据显示，截至9月29日，今年全国快递业务收入突破1万亿元。自2021年首次超过1万亿元以来，我国快递年业务收入保持快速增长的态势，突破万亿元大关的用时逐年缩短，今年比去年提前近一个半月。这一成绩的取得，不仅展现了邮政快递业高质量发展的显著成效，也凸显了其在服务生产、促进消费、畅通循环中发挥的积极作用，更折射出中国经济的强大韧性和持续向好发展的势头。

业务收入提升的同时，邮政快递业还持续改善服务质量。在云南昆明，当地邮政、快递企业用服务换溢价，为鲜花寄递定制“航空+冷链+品质快递”的综合运输方案，全方位确保修剪、预冷包装后的鲜花24小时便能抵达北京、上海、广州等全国主要城市，在保持量的合理增长的同时也实现了质的有效提升。

当前，邮政快递业以科技创新推动产业创新，创新发展呈现出良好势头，智能安检、自动分拣、无人仓、无人车、无人机等设施装备迅速应用，北斗导航、5G技术、人工智能不断融入揽收、分拣、运输、派送各个环节，提升了生产效能，降低了运营成本。在产品创新方面，“成本分区、服务分层、产品分类”的发展理念已经成为行业共识，邮政、快递企业不断推动产品和服务创新，发展出时效件、经济件、大件、冷链、同城等多元化寄递服务业务，进一步满足了差异化和个性化的社会需求。

绿色是邮政快递业高质量发展的底色。在江苏丹阳，当地快递网点推出“废旧纸箱兑换积分”活动，市民可用积分抵扣寄件费用或者兑换生活用品，回收来的旧纸箱将免费提供给寄件时有需要的市民。类似的绿色低碳活动已在全国多地开展。截至目前，全行业电子运单和可循环中转袋基本实现全覆盖，电商快件不再二次包装比例超过95%，快递包装的标准化、循环化、减量化、无害化水平得到明显提升。

“下一步将因地制宜培育和发展新质生产力，将数字化和智能化触角更加充分地延伸到收转运派的各个环节，有效提高全要素生产效率。加强寄递网络建设，围绕城市群建设优化寄递枢纽布局，持续推进农村寄递物流体系建设，完善国际寄递服务网络，不断提升内外联通能力。”国家邮政局相关负责人表示。

（本报记者 董 蓓）

(责编：王连香、杨迪)
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